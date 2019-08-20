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İstanbul'da 4 polise rüşvet soruşturması

İstanbul'da meydana gelen olayda, Mısır'lı iki kardeşe kendilerinden zorla rüşvet isteyen , rüşvet vermeye direnince başlarına gelmeyen kalmadı, olaya konu 4 polis hakkında rüşvet soruşturması açıldı.
 20 Ağustos 2019 09:33
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İstanbul'da 4 polise rüşvet soruşturması

Mısırlı iki kardeş araçlarıyla seyrederken, polisler tarafından durduruldu. Polislerin pasaport, kimlik, sürücü belgesi sorgulaması sonrası, kendilerine bu belgelerin geçersiz olduğunu belirterek, iddiaya göre bin TL para istedi.

Para çekmeyen giden mısırlı kardeşten birisi, dönüşte kaza yaptı. Diğer kardeş bu duruma sinirlenince, 'sizin görüntülerinizi telefona çektim, şikayet edeceğim' dedi. Bunun üzerine iddiaya göre polisler, kardeşin birini polis aracına, diğerini ise, çekicinin aracına bindirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra serbest bırakılan kardeşler, avukatları ile birlikte polislerden şikayetçi oldular ve halen görevde olan 4 polis hakkında soruşturma başladı.

Memurlar.Net
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