Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
İstanbul'da 4 polise rüşvet soruşturması
İstanbul'da meydana gelen olayda, Mısır'lı iki kardeşe kendilerinden zorla rüşvet isteyen , rüşvet vermeye direnince başlarına gelmeyen kalmadı, olaya konu 4 polis hakkında rüşvet soruşturması açıldı.
|20 Ağustos 2019 09:33
|Yazdır
Mısırlı iki kardeş araçlarıyla seyrederken, polisler tarafından durduruldu. Polislerin pasaport, kimlik, sürücü belgesi sorgulaması sonrası, kendilerine bu belgelerin geçersiz olduğunu belirterek, iddiaya göre bin TL para istedi.
Para çekmeyen giden mısırlı kardeşten birisi, dönüşte kaza yaptı. Diğer kardeş bu duruma sinirlenince, 'sizin görüntülerinizi telefona çektim, şikayet edeceğim' dedi. Bunun üzerine iddiaya göre polisler, kardeşin birini polis aracına, diğerini ise, çekicinin aracına bindirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.
Daha sonra serbest bırakılan kardeşler, avukatları ile birlikte polislerden şikayetçi oldular ve halen görevde olan 4 polis hakkında soruşturma başladı.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Elazığ'da 3 çocuk annesi öldürüldü
20 Ağustos 2019 11:00
|İş yerinde sigara içen işçi kovuldu
20 Ağustos 2019 10:23
|Bu da 'ucuz kaju' dolandırıcılığı
20 Ağustos 2019 08:30
|İşte Oktar'ın gizli geçidi
20 Ağustos 2019 08:00
|Ünlü ceza hukukçusu: Gerekçeler doğruysa tutuklama gerekir
20 Ağustos 2019 07:59
|Başkent'te korkutan deprem
20 Ağustos 2019 07:51
|Galatasaray Üniversitesi'nde yangın paniği
20 Ağustos 2019 07:05
|Siirt'te ihbar üzerine olay yerine giden polis ekibine silahlı saldırı
20 Ağustos 2019 06:43
|Rapor almaya gelen baba- oğul, doktoru dövdü
19 Ağustos 2019 21:42
|Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 11 yaralı
19 Ağustos 2019 19:20