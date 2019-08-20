Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
Memur-Sen, saat 15'te iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu
|20 Ağustos 2019 09:53
|Yazdır
Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen, saat 15'te iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.
Memur-Sen ayrıca saat 17.00'da da Çalışma Bakanlığının önüne boş cüzdan bırakacak.Memur-Sen eyleme hazırlanıyor
46 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
20 Ağustos 2019 11:55
|Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
20 Ağustos 2019 11:24
|Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
20 Ağustos 2019 08:34
|Toplu sözleşme görüşmelerinde, zaman daralıyor
19 Ağustos 2019 20:39
|Konya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
19 Ağustos 2019 15:50
|İki memur sendikasından hükümetin teklifine protesto
19 Ağustos 2019 15:37
|'Çorum Barosu olarak adli yıl açılış törenine katılacağız'
19 Ağustos 2019 10:23
|'Sağlıklı ve kaliteli kırtasiye kırtasiyeciden alınır'
19 Ağustos 2019 10:05
|Ali Yalçın: Zam teklifine 2 puan eklendi
19 Ağustos 2019 07:11
|Hükümet, zam teklifini 2 puan artırdı
19 Ağustos 2019 01:10