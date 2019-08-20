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Konut satışları yüzde 17,5 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 102 236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 276 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 491 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5 576 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.
 20 Ağustos 2019 10:03
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Konut satışları yüzde 17,5 azaldı

Türkiye'de 2019 Temmuz ayında 102 236 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 oranında azalarak 102 236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 276 konut satışı ve %16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 491 konut satışı ve %9,3 pay ile Ankara, 5 576 konut satışı ve %5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.

Konut satış sayıları, 2018-2019

İpotekli konut satışları 2019 Temmuz ayında 13 064 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %57 oranında azalış göstererek 13 064 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 143 konut satışı ve %16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il %24,1 ile Artvin oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 89 172 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6 oranında azalarak 89_172 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 133 konut satışı ve %17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %87,6 oldu. Ankara 7 914 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 8 konut ile Ardahan oldu.

Satış şekline göre konut satışı, Temmuz 2019 Satış durumuna göre konut satışı, Temmuz 2019

Konut satışlarında 38 931 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,4 azalarak 38 931 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı %38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 709 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 035 konut satışı ile Ankara ve 2 012 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 63 305 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azalış göstererek 63_305 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 567 konut satışı ve %16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %61,2 oldu. Ankara 6 456 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 564 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2019 yılı Temmuz ayında 4 192 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %46,7 artarak 4 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019'da ilk sırayı 1 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 18 Eylül 2019'dur.
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