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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 175,68 puan artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi
 20 Ağustos 2019 10:05
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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 95.461,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 175,68 puan ve yüzde 0,18 artışla 95.461,86 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,65 ile kimya, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, yüzde 0,47 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 95.286,18 puandan tamamladı.

Analistler, son dönemde küresel piyasalarda artan resesyon endişelerine karşılık merkez bankalarının artan güvercin tutumunun pay piyasalarını olumlu etkilediğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satış istatistiklerinin, yurt dışında ise yurt dışında Avro Bölgesi haziran ayı inşaat üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.000 seviyesinin destek, 96,500 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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