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YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları

100-2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında 2019-2020 akademik yılı güz yarıyılında 75 devlet üniversitesi ilana çıktı!
 20 Ağustos 2019 10:50
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YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları

Hatırlayacağınız üzere, 02 Ağustos 2019 tarihli haberimizde; 100-2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında belirlenen tematik alanlarda doktoralı insan kaynağı yetiştirmek üzere üniversitelerce yapılan başvuruların Yükseköğretim Kurulunca yılda iki dönem halinde değerlendirildiği, desteklenmesi uygun görülen yükseköğretim kurumları tarafından çıkılan ilanlara ise öğrencilerin müracaat etmesi ile birlikte kazananlara 12 ay boyunca karşılıksız burs verildiği, ancak geçtiğimiz başvuru dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından internet sitesinde paylaşılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesinin artık kamuoyuyla paylaşılmamaya başlandığı, bunun en büyük dezavantajının ise burstan yararlanmak isteyen geniş bir kesimin haberdar olamadığını ve bu dönemden itibaren YÖK 100-2000 Doktora Bursu vermesi uygun görülen yükseköğretim kurumlarının ilan edilmesinin çok faydalı olacağına dikkat çekmiştik.

Ancak, her ne sebepten dolayı bilemiyoruz ama Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adayların 100-2000 Doktora burslarını kolaylıkla takip etmelerini sağlayacak DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN ÜNİVERSİTELERİ VE ALANLARI İÇEREN LİSTEYİ bugüne kadar internet sayfasından duyurmamıştır.

Bu durumdan dolayı, karşılıksız olarak 12 ay boyunca verilen YÖK 100-2000 Doktora Bursundan faydalanmak isteyen adayların halihazırda başvurabilecekleri 75 üniversiteyi daha fazla gecikmeden kolaylıkla takip edebilmeleri ve duyurulara doğrudan ulaşabilmeleri amacıyla aşağıdaki tabloyu istifadelerine sunuyoruz.

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE YÖK DOKTORA BURSU İLANINA ÇIKAN ÜNİVERSİTELER

S.NO

ÜNİVERSİTE

BAŞVURU TARİHLERİ

İLAN METNİ

1

Abdullah Gül Üniversitesi

25 Ağustos 2019 mesai bitimi son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

29 Ağustos 2019 saat 16.00'ya kadar

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

3

Akdeniz Üniversitesi

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019

(Fen Bilimleri Enstitüsü)

Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2019

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2019

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

4

Aksaray Üniversitesi

01 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

5

Anadolu Üniversitesi

29 Ağustos 2019 mesai bitimine kadar

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

6

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

7

Ankara Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

8

Artvin Çoruh Üniversitesi

27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

9

Atatürk Üniversitesi

27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

10

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

02 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

11

Bartın Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

12

Balıkesir Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

13

Batman Üniversitesi

02 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

14

Bayburt Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

15

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

16

Bingöl Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

17

Boğaziçi Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

18

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019

(Fen Bilimleri Enstitüsü)

Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2019

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

19

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

20

Bursa Teknik Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

21

Bursa Uludağ Üniversitesi

26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

22

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

23

Çukurova Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

24

Dicle Üniversitesi

28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

25

Düzce Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

26

Dokuz Eylül Üniversitesi

26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

27

Ege Üniversitesi

21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

28

Eskişehir Teknik Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

29

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

30

Erciyes Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.

31

Fırat Üniversitesi

26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

32

Galatasaray Üniversitesi

08 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

33

Gazi Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

34

Gaziantep Üniversitesi

27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

35

Gebze Teknik Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

36

Hacettepe Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

37

Iğdır Üniversitesi

27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

38

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

39

İnönü Üniversitesi

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019

(Sosyal Bilimler Enstitüsü)

Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2019

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

40

İskenderun Teknik Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

41

İstanbul Teknik Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

42

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

43

İstanbul Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

44

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

45

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

03 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

46

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

47

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

48

Karabük Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

49

Karadeniz Teknik Üniversitesi

28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

50

Kırıkkale Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

51

Kocaeli Üniversitesi

02-04 Eylül 2019

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

52

Konya Teknik Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

53

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

54

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

55

Marmara Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi saat 16.00'ya kadar

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

56

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

57

Necmettin Erbakan Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

58

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

25 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

59

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

60

ODTÜ

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

61

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

20 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

62

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

63

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

64

Sakarya Üniversitesi

02 Eylül 2019 son başvuru tarihi

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Ortadoğu Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

65

Selçuk Üniversitesi

06 Eylül 2019 son başvuru tarihi

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

04 Eylül 2019 son başvuru tarihi

(Fen Bilimleri Enstitüsü)

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

66

Sinop Üniversitesi

26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

67

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

26 Ağustos-04 Eylül 2019

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

68

Süleyman Demirel Üniversitesi

27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

(Fen Bilimleri Enstitüsü)

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

(Güzel Sanatlar Enstitüsü)

Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Güzel Sanatlar Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

69

Tarsus Üniversitesi

09-11 Eylül 2019

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

70

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

71

Trabzon Üniversitesi

29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

72

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

73

Uşak Üniversitesi

21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

74

Yozgat Bozok Üniversitesi

23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

75

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi

Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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