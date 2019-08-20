YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları

Hatırlayacağınız üzere, 02 Ağustos 2019 tarihli haberimizde; 100-2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında belirlenen tematik alanlarda doktoralı insan kaynağı yetiştirmek üzere üniversitelerce yapılan başvuruların Yükseköğretim Kurulunca yılda iki dönem halinde değerlendirildiği, desteklenmesi uygun görülen yükseköğretim kurumları tarafından çıkılan ilanlara ise öğrencilerin müracaat etmesi ile birlikte kazananlara 12 ay boyunca karşılıksız burs verildiği, ancak geçtiğimiz başvuru dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından internet sitesinde paylaşılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesinin artık kamuoyuyla paylaşılmamaya başlandığı, bunun en büyük dezavantajının ise burstan yararlanmak isteyen geniş bir kesimin haberdar olamadığını ve bu dönemden itibaren YÖK 100-2000 Doktora Bursu vermesi uygun görülen yükseköğretim kurumlarının ilan edilmesinin çok faydalı olacağına dikkat çekmiştik.

Ancak, her ne sebepten dolayı bilemiyoruz ama Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adayların 100-2000 Doktora burslarını kolaylıkla takip etmelerini sağlayacak DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN ÜNİVERSİTELERİ VE ALANLARI İÇEREN LİSTEYİ bugüne kadar internet sayfasından duyurmamıştır.

Bu durumdan dolayı, karşılıksız olarak 12 ay boyunca verilen YÖK 100-2000 Doktora Bursundan faydalanmak isteyen adayların halihazırda başvurabilecekleri 75 üniversiteyi daha fazla gecikmeden kolaylıkla takip edebilmeleri ve duyurulara doğrudan ulaşabilmeleri amacıyla aşağıdaki tabloyu istifadelerine sunuyoruz.

2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE YÖK DOKTORA BURSU İLANINA ÇIKAN ÜNİVERSİTELER