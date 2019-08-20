YÖK İlan Etmedi! İşte 75 üniversitenin 100-2000 YÖK Doktora Bursu ilanları
|20 Ağustos 2019 10:50
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Hatırlayacağınız üzere, 02 Ağustos 2019 tarihli haberimizde; 100-2000 YÖK Doktora Bursu kapsamında belirlenen tematik alanlarda doktoralı insan kaynağı yetiştirmek üzere üniversitelerce yapılan başvuruların Yükseköğretim Kurulunca yılda iki dönem halinde değerlendirildiği, desteklenmesi uygun görülen yükseköğretim kurumları tarafından çıkılan ilanlara ise öğrencilerin müracaat etmesi ile birlikte kazananlara 12 ay boyunca karşılıksız burs verildiği, ancak geçtiğimiz başvuru dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından internet sitesinde paylaşılan 100-2000 Doktora Bursu kapsamında desteklenmeye hak kazanan üniversitelerin listesinin artık kamuoyuyla paylaşılmamaya başlandığı, bunun en büyük dezavantajının ise burstan yararlanmak isteyen geniş bir kesimin haberdar olamadığını ve bu dönemden itibaren YÖK 100-2000 Doktora Bursu vermesi uygun görülen yükseköğretim kurumlarının ilan edilmesinin çok faydalı olacağına dikkat çekmiştik.
Ancak, her ne sebepten dolayı bilemiyoruz ama Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adayların 100-2000 Doktora burslarını kolaylıkla takip etmelerini sağlayacak DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN ÜNİVERSİTELERİ VE ALANLARI İÇEREN LİSTEYİ bugüne kadar internet sayfasından duyurmamıştır.
Bu durumdan dolayı, karşılıksız olarak 12 ay boyunca verilen YÖK 100-2000 Doktora Bursundan faydalanmak isteyen adayların halihazırda başvurabilecekleri 75 üniversiteyi daha fazla gecikmeden kolaylıkla takip edebilmeleri ve duyurulara doğrudan ulaşabilmeleri amacıyla aşağıdaki tabloyu istifadelerine sunuyoruz.
2019-2020 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİNDE YÖK DOKTORA BURSU İLANINA ÇIKAN ÜNİVERSİTELER
|
S.NO
|
ÜNİVERSİTE
|
BAŞVURU TARİHLERİ
|
İLAN METNİ
|
1
|
Abdullah Gül Üniversitesi
|
25 Ağustos 2019 mesai bitimi son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
2
|
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 saat 16.00'ya kadar
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
3
|
Akdeniz Üniversitesi
|
Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2019
(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2019
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
4
|
Aksaray Üniversitesi
|
01 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
5
|
Anadolu Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 mesai bitimine kadar
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
6
|
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
7
|
Ankara Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
8
|
Artvin Çoruh Üniversitesi
|
27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
9
|
Atatürk Üniversitesi
|
27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
10
|
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|
02 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
11
|
Bartın Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
12
|
Balıkesir Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
13
|
Batman Üniversitesi
|
02 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
14
|
Bayburt Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
15
|
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
|
28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
16
|
Bingöl Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
17
|
Boğaziçi Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
18
|
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2019
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2019
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
19
|
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
20
|
Bursa Teknik Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
21
|
Bursa Uludağ Üniversitesi
|
26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
22
|
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
23
|
Çukurova Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
24
|
Dicle Üniversitesi
|
28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
25
|
Düzce Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
26
|
Dokuz Eylül Üniversitesi
|
26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
27
|
Ege Üniversitesi
|
21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
28
|
Eskişehir Teknik Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
29
|
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
30
|
Erciyes Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü için TIKLAYINIZ.
|
31
|
Fırat Üniversitesi
|
26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
32
|
Galatasaray Üniversitesi
|
08 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
33
|
Gazi Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
34
|
Gaziantep Üniversitesi
|
27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
35
|
Gebze Teknik Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
36
|
Hacettepe Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
37
|
Iğdır Üniversitesi
|
27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
38
|
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
39
|
İnönü Üniversitesi
|
Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2019
(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
Son başvuru tarihi 27 Ağustos 2019
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
40
|
İskenderun Teknik Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
41
|
İstanbul Teknik Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
42
|
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
43
|
İstanbul Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
44
|
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
45
|
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
|
03 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
46
|
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
47
|
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
48
|
Karabük Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
49
|
Karadeniz Teknik Üniversitesi
|
28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
50
|
Kırıkkale Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
51
|
Kocaeli Üniversitesi
|
02-04 Eylül 2019
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
52
|
Konya Teknik Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
53
|
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
54
|
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
|
26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
55
|
Marmara Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi saat 16.00'ya kadar
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
56
|
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
57
|
Necmettin Erbakan Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
58
|
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|
25 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
59
|
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|
28 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
60
|
ODTÜ
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
61
|
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
|
20 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
62
|
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
|
21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
63
|
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
64
|
Sakarya Üniversitesi
|
02 Eylül 2019 son başvuru tarihi
|
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Ortadoğu Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
65
|
Selçuk Üniversitesi
|
06 Eylül 2019 son başvuru tarihi
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
04 Eylül 2019 son başvuru tarihi
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
|
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
66
|
Sinop Üniversitesi
|
26 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
67
|
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|
26 Ağustos-04 Eylül 2019
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
68
|
Süleyman Demirel Üniversitesi
|
27 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
(Fen Bilimleri Enstitüsü)
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
(Güzel Sanatlar Enstitüsü)
|
Sağlık Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Güzel Sanatlar Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
69
|
Tarsus Üniversitesi
|
09-11 Eylül 2019
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
70
|
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
71
|
Trabzon Üniversitesi
|
29 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
72
|
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|
22 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
73
|
Uşak Üniversitesi
|
21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Sosyal Bilimler Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Fen Bilimleri Enstitüsünün duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ
|
74
|
Yozgat Bozok Üniversitesi
|
23 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
|
75
|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|
21 Ağustos 2019 son başvuru tarihi
|
Duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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