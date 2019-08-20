Tokat'ta eski öğretmen FETÖ'den tutuklandı
Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski öğretmen tutuklandı.
|20 Ağustos 2019 11:10
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Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, KHK ile meslekten ihraç edilen B.K'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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