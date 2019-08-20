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Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat oluşturduğu olaylara ilişkin davada yargılanan DBP'li eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik ve 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezalarının gerekçeli kararı tamamlandı
 20 Ağustos 2019 11:11
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Eski belediye başkanı, örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş

Mardin'in Dargeçit ilçesindeki terör örgütü PKK'nın çukur kazıp barikat kurduğu olaylara ilişkin davada yargılanan DBP'li eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik ile 5 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararında, Sipçik'in terör örgütünden aldığı talimatları ilçedeki teröristlere aktardığı ve irtibatlı olduğu teröristlere olaylar hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, ilçedeki olaylara ilişkin davada Sipçik ile 5 sanığa, "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması", "Kamu hizmetine tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık", "Taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçlarından verdiği ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezalarının gerekçeli kararını hazırladı.

Suçlarla ilgili Yargıtay kararlarına da yer verilen gerekçeli kararda, terör örgütü PKK'ya üye olmak için örgütte yönetici konumundakilerin rızasının varlığına gerek duyulmadığı, tek taraflı iradeyle de örgüte katılmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu nedenle terör örgütü PKK üyeliği suçunun oluşumunda, kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasının temel ölçütler arasında yer aldığı bildirilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili emir ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Sadece örgüte sempati duymak bu suçu oluşturmaz. Ayrıca eylemlerin süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluğu kriteriyle, eylemin niteliği kriteri örgüt üyeliği suçunun maddi unsuru bakımından organik bağ kriterine ilave istisnai ölçütlerdir. Asıl olan organik bağ kriteridir. Silahlı örgüte üye olmak suçunun manevi unsurunu, örgütün belli amaçlarını gerçekleştirme gayesini bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi oluşturmaktadır."

- Sanıklar, yüklü miktarda mühimmatla yakalandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 28 Eylül 2015'te belediyeye ait araçlarla ara sokaklarda çukurların kazılarak barikatların kurulduğu, bombalı saldırılar için hazırlıkların yapıldığı bildirilen kararda, halkın güvenliğinin tesis edilmesi için 10 Ekim 2015'te Dargeçit Kaymakamlığınca sokağa çıkma yasağı ilan edilerek güvenlik güçleri tarafından çukur ve barikatların kaldırılması için operasyonların başlatıldığı anımsatıldı.

İlçede yüklü miktarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile mühimmatın ele geçirildiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonların devamı esnasında 4 Ocak 2016'da Dargeçit Belediyesine ait traktörün çalındığı, traktörün üzerinde yüklü miktarda mühimmat bulunduğu, bu mühimmatların ilçe merkezinde devam eden hendek kazma ve barikat kurma eylemlerinde kullanılacağı yönünde ihbar gelmesi üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatılmıştır. Yapılan çalışma sonucu Safa Sokak civarında tespit edilen traktörün üzerinde sanıklardan Yasin Demir, Hüseyin Demiral, Davut Demir yakalanmıştır. Yapılan incelemelerde traktörün römork kısmındaki ağaç dalları altında 7 roket atar, keskin nişancı silahı, kanas, 2 makineli silah, MP5 silahı, 5 kalaşnikof silah, 7 el bombası, 24 roket mermisi, 19 roket fişeği, 27 kalaşnikof şarjörü, 5 kanas silahı şarjörü ele geçirilmiştir. Hendek ve barikatların kaldırılması ile terör örgütü mensuplarının yakalanması sonucu sokağa çıkma yasağı kaldırılmıştır."

- Örgütten aldığı talimatla hareket etmiş

Dargeçit'te ölü ele geçirilen teröristin üzerinde bulunan telefonda yapılan incelemede, sanıklardan Garibe Gezer'in, operasyonlar sırasında neler yapması gerektiği konusunda emir aldığı, çukur ve barikat olaylarının içinde yer alarak, olayları gerçekleştiren teröristlerle irtibat halinde olduğu ifade edilen kararda, sanığın ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların üzerinde parmak izlerine rastlandığı aktarıldı.

Gezer'in etkisiz hale getirilen teröristten aldığı talimatla, fikir ve eylem birliği içinde Dargeçit ilçesinde gerçekleştirilen çukur kazma, barikat kurma ve güvenlik güçleriyle silahlı çatışma eylemlerinde bizzat yer aldığı bildirilen kararda, "Sanığın örgütten aldığı talimatla hendek ve barikatların başında kalaşnikof marka silahı kullanması, güvenlik güçlerine karşı silahlı saldırı eyleminde bulunan örgüt mensupları ile fikir eylem birliği içinde hareket etmesi, ülke genelindeki organik bütünlüğe göre amacı gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek niteliktedir. Sanığın üzerine atılı suçu işlediği hususunda mahkememizce tam bir vicdani kanaatin oluştuğu anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, mühimmat yüklü traktörle yakalanan sanıklardan Davut Demir'in de terör örgütü PKK'dan aldığı talimatla hendek ve barikatların başında silahla nöbet tuttuğu, güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.

Sanığın eyleminin ülke genelindeki organik bütünlüğe göre amaç suçu gerçekleştirme tehlikesi yaratabilecek nitelikte olduğu bildirilen kararda, Demir'in "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunu işlediği hususunda tam bir vicdani kanaatin oluştuğu vurgulandı.

- Belediye başkanı teröristle çukur olaylarını görüşmüş

Sanıklardan eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik'in de ölü ele geçirilen "Rezzan" kod adlı terörist İrfan Erol ile çukur ve barikat olayları hakkında görüştüğü, sürekli irtibat halinde olduğu belirtilen kararda, şöyle denildi:

"Dargeçit Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu, hendek ve barikat olaylarında 'Rezzan' kod adlı terör örgütü mensubu ile gizlice mesajlaşarak meydana gelen olaylar hakkında bilgiler aktardığı, hendek ve barikat olaylarında örgüt mensuplarına yardımda bulunduğu, kırsal alanda bulunan örgüt mensupları ile birebir görüştüğü anlaşılmıştır. Bu bağlamda, örgütsel faaliyet kapsamında süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, örgütle organik bağ kurduğu, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 'Rezzan' kod isimli örgüt mensubundan aldığı talimatla ilçe merkezinde meydana gelen olaylar hakkında örgüt mensuplarına bilgiler aktardığı ve PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağ kurduğu belirlenen sanığın, mahkememizce kabul edilen eylemlerinin kül halinde silahlı terör örgütüne üye olma suçunu oluşturduğu, bu nedenle cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
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