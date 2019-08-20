Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Hakem Kurulu'na gitme süresinin 3 günden 1 güne düşürülmesi ve 2 günlük sürenin müzakere sürecine eklenmesi için Bakanlığa başvurduklarını açıkladı
|20 Ağustos 2019 11:24
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Hakem Kurulu için 1 günlük sürenin yeterli olduğunu dile getirdi.
İşte Ali Yalçın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ve Bakanlığa başvurusu
"Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı olarak, Kamu İşveren Heyeti Başkanı Sn.@ZehraZumrutS 'a "Hakeme Gitme süremizin iki gününü masanın süresini uzatmak için vermek istiyoruz" irademizi dün sundum.
Şu ana kadar kabul/ret kararı tarafımıza henüz yazılı tebliğ edilmedi."
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