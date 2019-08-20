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Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!

Hatay'da dişini çektiren bir kişinin gözünü kaybettiği iddia edildi. Aile hukuk mücadelesi başlatırken, suçlanan diş hekimi iddiaları yalanladı.
 20 Ağustos 2019 14:49
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Dişini çektirdi, yüzü bu hale geldi!

Hatay'ın Belen ilçesinde oturan Mustafa Bulat, diş ağrısı şikayetiyle sebebiyle bir diş sağlığı merkezine gitti. Babası Sefer Bulat'ın iddiasına göre diş hekiminin tetkik yapmadan dişi çekmesi nedeniyle oğlu sol gözünü kaybetti. Bulat, "İskenderun'a diş hastanesine gittik. Şikayetin nedir dedi doktor oğlum da 'dişim ağrıyor' dedi. 'Geç şöyle otur' dedi geçti oturdu. Dişi çekti tuttu attı, haydi güle güle gidebilirsiniz dedi, başka bir şey demedi. Hiçbir şey çekmedi, ne film çekti, ne iğne yaptı" dedi.

Dişin çekilmesinin ardından oğlunun yüzünde şişlik oluştuğunu belirten Bulat, "Biz dişten diye şüphelendik, kendisine sormadık, kendisi de bir şey söylemedi. Diş çekildikten sonra şişlik arttı, ağrı da çoğaldı. Ameliyat ister dediler. Ondan sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderdiler. Orada ameliyat oldu. Yüzü gözü bu hale geldi, gözünden de oldu yüzünden de oldu. Bizi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk ettiler orada da ameliyat oldu" dedi.

Oğlunun bu hale gelmesinden dolayı dişi çeken hekimin suçlu olduğunu söyleyen baba Bulat, "Herhalde ondan oldu başka bir şeyden olmaz ki. Çocuğun hayatını kararttı. Göz yok, yüz yok. Parçaladı attı. Onun için verdik mahkemeye" dedi.

Başhekimin kendilerini haklı bulduğunu söyleyen avukat Güraslan, "Müvekkilim ve ailesi doktor ve başhekimle görüştüler. Yalnız doktor tabi ki kendisinin hatası olduğunu kabul etmiyor kesinlikle. Ama başhekim müvekkilimde herhangi bir daha öncesinde bir hastalık olduğunda bu tetkiksiz yapılan ve tedavisiz yapılan diş çekiminin o hastalığı tetiklemiş olabileceğini söylüyor" dedi.

Diş hekimi iddiaları yalanladı: Suçlanan Diş Hekimi A.P. ise yaptığı yazılı açıklamada, hastanın tedaviye geldiğinde yüzünün şiş halde olduğunu ve vakit kaybetmeden üniversiteye gitmeleri konusunda hastaya uyarıda bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu adı geçen hasta ilk olarak hastanemize 28 Mart 2019'da başvuruyor, bir hekim arkadaşımız hastaya müdahale ediyor ve bu hastaya ilaç yazılıp gönderiliyor. Bu hasta arkadaşımız Nisan'ın 3'ünde tekrar hastanemize başvuruyor. Yine bana değil başka bir hekim arkadaşa gidiyor. Bu hekim arkadaşımız sol üst tarafından 3 tane diş çekiyor. En son bize de Mayıs'ın 16'sında geliyor. Kapıdan girer girmez hastayı gördüğümüzde gözü tamamen şişti. Ağzına baktığımızda sol üst çenesi tamamen erimiş ve damar ağız içinde sarkık vaziyetteydi. Hemen yanında gelen babasına da 'amca siz burada ne geziyorsunuz, bu çocuğu bir an evvel fakülteye götürmen gerekiyor.' Babası da bize dert yandı, oğlum gitmiyor, ilaçlarla geçeceğini sanıyor. Biz hastanın bir üst kurul olan üniversiteye gitmesi gerektiğini anlattık. O sırada hasta rahat etsin diye önde sallanan kök olarak erimiş, sol üst 1 numaralı dişi elimizle aldık. Çünkü artık kemik erimiş, diş eti ağız içerisinde sallanıyor ve sol gözünü artık kaybetmek üzere olduğunun teşhisini koymuştuk."

Para koparma iddiası: Hastanın ve ailesinin derdinin para koparmak olduğunu ileri süren A.P. "Aileye bize de bilgi verin dedik. Aradan 15 gün geçti bilgi alamayınca, ben kendi telefonumdan arayarak bilgi istedim. Ayrıca şayet çekilen diş sonucu bu olay yaşansa bile biz o bölgeden diş çekmedik daha önce çekilmiş zaten, röntgende de var bunlar. Bu olay iltihaplık diş çekimiyle olan bir olay değil. Bunların amacı yönlendirme ile hekimi tacizle para koparmak, biz bunu anladık. Biz teşekkür beklerken bu tepkilere maruz kaldık" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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