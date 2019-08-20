Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yalçın, Toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 ve 2021 için toplamda yüzde 20'lik bir zam teklifi gelmediği sürece imza atılmayacağını duyurdu.

PEKİ HÜKÜMET'İN ZAM TEKLİFİ NE KADAR?

Hükümet, 2020 için yüzde 4+4, 2021 için de yüzde 3+3 zam teklifi önermişti.

2020 ve 2021 için bu oran toplamda yüzde 14 ediyor.

Memur-Sen, aldığı karar gereği imza atması için hükümetin, teklifi en az yüzde 6 daha artırması gerekiyor.