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Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Ağustos 2019 12:01
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Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,72405,7250
Avro6,34306,3440
Sterlin6,88406,9180
ANKARA
ABD Doları5,68005,7400
Avro6,28506,3550
Sterlin6,79606,9680
Anadolu Ajansı
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