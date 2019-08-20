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Antalya'da doktora darp eden şahıs serbest bırakıldı

Gözaltına alınan zanlı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
 20 Ağustos 2019 12:35
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Antalya'da doktora darp eden şahıs serbest bırakıldı

Antalya'da bir doktorun, hasta yakını tarafından darbedildiği öne sürüldü.

İddialara göre, Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Bölümü Başasistanı Doç. Dr. Metin Sarıkaya'ya, hasta ziyaretleri sırasında bir hasta yakınınca hakaret edildi. Bunun üzerine çağrılan özel güvenlik görevlisi hasta yakınını uzaklaştırdı.

Sarıkaya, odasından çıktığı sırada aynı hasta yakınının önce sözlü ardından da fiziki şiddetine maruz kaldı.

"Beyaz kod" işlemi yapılması için görevlilerle irtibata geçtiği sırada Sarıkaya, aynı kişi tarafından bir kez daha darbedildi.

Saldırı nedeniyle yaralanan ve beyin sarsıntısı geçirdiği belirlenen Sarıkaya, hasta yakınından şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya Tabip Odası Başkanı Nursel Şahin ve yönetim kurulu üyeleri düzenledikleri basın toplantısıyla meslektaşlarına yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Şahin, darbedilen doktoru ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulunduklarını, olayın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sürecin yakın takipçisi olacaklarını aktaran Şahin, meslektaşlarına oda olarak her türlü hukuki ve diğer desteği vereceklerini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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