Borsa günün ilk yarısında yükseldi
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 867,47 puan artarak 96.153,65 puan oldu
|20 Ağustos 2019 13:13
|Yazdır
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,91 artışla 96.153,65 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 867,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,394, holding endeksi yüzde 0,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise 1,40 ile iletişim oldu.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.200 ve 93.500 seviyelerinin destek, 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Altın yükseliyor... Piyasadaki sahte altına dikkat!
20 Ağustos 2019 20:14
|Borsa günü yükselişle tamamladı
20 Ağustos 2019 18:20
|Altında gün sonu fiyatları
20 Ağustos 2019 17:22
|Dolar günü 5,73 TL'den tamamladı
20 Ağustos 2019 17:19
|Güne başlarken döviz fiyatları
20 Ağustos 2019 09:39
|Borsa günü düşüşle tamamladı
19 Ağustos 2019 18:30
|Çeyrek altın günü 441 TL'den tamamladı
19 Ağustos 2019 17:20
|Gün sonu döviz fiyatları
19 Ağustos 2019 17:15
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
19 Ağustos 2019 13:16
|3 haftada tam 2 milyar dolar bozdurduk
17 Ağustos 2019 07:15