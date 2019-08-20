Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin
Emniyet Genel Müdürlüğü, 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan arayıp bilgilerinizi isteyenlere inanmayın uyarısı yaptı.
|20 Ağustos 2019 13:14
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 444 veya 0850 ile başlayan numaralardan arayıp bilgilerinizi isteyenlere inanmayın uyarısı yaptı.
Banka bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın dedi.
İşte EGM'nin sosyal medya hesabından yaptığı uyarı
Dolandırıcılara dikkat..
Sizleri telefonla arayarak kendini "Polis", "Savcı", "Hakim" yada "Banka Görevlisi" olarak tanıtan ve para, kimlik veya kredi kartı bilgilerinizi isteyen kişilere asla itibar etmeyiniz.
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