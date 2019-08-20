Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin

OKUL, YURT VE PANSİYONLARDA SOSYAL HİZMET UZMANLARI İSTİHDAM EDİLMELİDİR MEB, belleticilik hizmetinin yanında okul, yurt ve pansiyonlarında bu işin eğitimini almış, özel olarak bu iş için yetiştirilmiş Sosyal Hizmet Uzmanları istihdam etmelidir.