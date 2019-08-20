İBB'de 50 gazeteci işten çıkarıldı
İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu bu sabah İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranıp 'iş akdiniz feshedildi' denildi. İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı
|20 Ağustos 2019 13:23
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İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu bu sabah İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranıp 'iş akdiniz feshedildi' denildi. İmamoğlu seçim döneminde 'Kimsenin işine son verilmeyecek' ifadesini sıkça kullanmıştı.
İBB Medya AŞ'de 50 gazeteci işten çıkarıldı
İBB Medya A.Ş.'de müdür, şef, kameraman, muhabir, editör, teknik ekipten oluşan 50 çalışan bu sabah işten çıkarıldı.
İBB Medya A.Ş İnsan Kaynakları, işten çıkarılan personeli tek tek arayarak, "iş akdiniz feshedildi" dedikten sonra herhangi başka bir açıklama yapmadan işten çıkarmayla ilgili yasal işlemleri uyguladı.
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