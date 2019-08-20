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Erciyes Üniversitesi 'canlı model' arıyor

Güzel Sanatlar Fakültesindeki atölye çalışmalarında görevlendirilmek üzere 3 canlı model alınacak
 20 Ağustos 2019 13:46
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Erciyes Üniversitesi 'canlı model' arıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesine 3 canlı model alınacak.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde sözleşmeli çalıştırılmak üzere canlı model aranıyor.

Giderleri özel bütçeden karşılanacak modellerin en az lise mezunu, vücut bütünlüğüne sahip, uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli ve dayanıklı olması gerekiyor.

Ayrıca adaylarda kamu haklarından mahrum bırakılmamış olması, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması şartı aranıyor.

Erkek adaylarda askerlik sorununun bulunmaması, 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı olmaması, güvenlik soruşturmasının yapılmış ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması da aranan şartlar arasında yer alıyor.

Canlı model olmak isteyenler, 2 Eylül'e kadar Güzel Sanatlar Fakültesine başvuru yapabilecek.
Anadolu Ajansı
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