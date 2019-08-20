5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza
|20 Ağustos 2019 13:54
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ZONGULDAK'ta, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan otomobil sürücüsüne; 'drift', 'ters yöne girme', 'dur ihtarına uymama', 'ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma' suçlarından toplam 10 bin 503 liralık ceza uygulandı. Değeri 5 bin lira olan otomobil ise trafikten men edildi.
Olay, gece saatlerinde, Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Denetim yapan trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan 67 DA 906 plakalı otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Zonguldak-Ankara yolunun Bakacakkadı mevkisinde otomobili bırakarak, kaçan sürücü K.K., kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan K.K.'nin alkollü olduğu tespit edildi.
K.K.'ye; 'drift', 'ters yöne girme', 'dur ihtarına uymama', 'ehliyetsiz ve alkollü araç' kullanma suçlarından toplam 10 bin 503 liralık para cezası uygulandı. Değeri 5 bin lira olan otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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