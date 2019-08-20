Bakan Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için her şeyi yaparız

Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rusya ile görüşüyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Askerimizin güvenliği için her şeyi yaparız Türk konvoyuna saldırıyla ilgili Çavuşoğlu'ndan açıklama: Rusya ile görüşüyoruz. Rejimin ateşle oynamaması gerek. Kendi askerimizin ve gözlem noktalarımızın güvenliği için her şeyi yaparız. Sürecin oraya gelmemesi gerek, bunu için çalışıyoruz 20 Ağustos 2019 14:00 Devamını gör