Ordu Büyükşehir Belediyesinde neler oluyor?
|20 Ağustos 2019 14:05
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ESKİ GENEL SEKRETER EN UZAK İLÇEYE SÜRÜLDÜ
Enver YILMAZ döneminde Genel Sekreter olarak görev yapan B. C., kadrosu Genel Sekreter Yardımcısı olmasına rağmen hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alındı ve mühendis olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığına atandı. Ancak Hilmi GÜLER aradan iki ay geçmeden bu defa eski Genel Sekreteri Ordu'nun en uzak ilçesi olan Akkuş'a yeni kurulan İlçe Hizmetleri Birimine sürdü.
DAİRE BAŞKANLARI DA SÜRGÜN EDİLDİ
Yine Enver YILMAZ döneminde Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanı Ü. B. görevden alınmış ve mühendis olarak Fen İşleri dairesine atanmıştı. Ancak iki ay geçmeden ve hiçbir gerekçe gösterilmeden en uzak ilçelerden biri olan Mesudiye'ye İlçe Hizmetleri birimine atandı. Ü. B. ile birlikte eski İnsan Kaynakları Daire Başkanı T. Y. da Mesudiye ilçesine İlçe Hizmetleri birimine atandı.
Eski Fen İşleri Daire Başkanı M. G., Hilmi GÜLER tarafından görevden alındıktan sonra münhal müdürlük kadrosuna atanmıştı. O da çok geçmeden aynı akıbete uğradı, Korgan İlçesine İlçe Hizmetleri Birimine ataması yapıldı. Yine Enver YILMAZ'ın bir dönem Özel Kalem Müdürlüğünü de yürüten Daire Başkanı D. C. de görevden alınıp uzman olarak Yazı İşleri ve Kararlar Dairesine atandı. Oradan Toplu Taşıma Dairesine görevlendirildi. Tekrar Yazı İşlerine görevlendirildi, ardından da Ünye İlçesine İtfaiye Daire Başkanlığına ataması yapıldı.
Ordu halkı, eski başkan döneminde görev yapan bürokratların en uzak ilçelere atanarak mağdur edilmesi ve aile birliklerinin yok edilmesi nedeniyle daha önce iki dönem Bakanlık yapmış Hilmi Güler'e tepki gösteriyor.
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