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İBB'nin camilerle ilgili ihalesinde 'Selatin' kalktı, 'Turistik' geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi, açmaya başladığı ihalelerin adlarına da yeni yaklaşımlar getirmeye başladı
 20 Ağustos 2019 14:08
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İBB'nin camilerle ilgili ihalesinde 'Selatin' kalktı, 'Turistik' geldi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yeni yönetimi, açmaya başladığı ihalelerin adlarına da yeni yaklaşımlar getirmeye başladı. Geçen yıl 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' adı altında açılan ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması' olarak değiştirildi. Her iki ihalede yer alan camiler listesi ise aynı.

İBB, İstanbul Müftülüğü ile önceki yıllarda yapılan protokol gereğince, Sultanlar tarafından yaptırılan ve selatin camileri olarak adlandırılan camilerin güvenlik, temizlik ve bakım hizmetlerini üstlenmişti. Söz konusu hizmet, önceki yıllarda 'temizlik hizmeti alımı' adı altında yapılırken geçen yıl, 'Selatin Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı İşi' şeklinde düzenlenmişti. Geçen yıl yapılan ihalenin süresi 30 eylülde dolacak.

İBB, 9 Ağustos 2019 tarihinde ihalenin yenilenmesine onay verdi. Ancak ihalenin adı, 'Tarihi ve Turistik Öneme Haiz Camilerin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alım İşi' olara değiştirildi.

Her iki ihalenin şartnamesinde yer alan ve ihaleye konu camilerin listesi aynı olmakla birlikte, ihalenin adına 'turistik' kelimesinin eklenmesi dikkat çekti. Söz konusu camilerin ibadete hazır halde bulundurulmasını kapsayan ihale 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. İBB'nin ilk yaptığı protokolde cami sayısı 22 idi. Daha sonraki yıllarda cami sayı 35'e, son iki yılda da 39'a çıktı.

SELATİN CAMİLERİ

Osmanlı sultanlarının, genellikle kendi paralarıyla yaptırdıkları camilere Selatin (Sultan) camileri deniyor. Bursa'daki Ulu Camii ve Yeşil Camii ilk Selatin camii olarak kabul edilir. İstanbul'daki ilk Selatin camii Fatih Camii kabul edilir. Özgün halini koruyan en eski selatin camii ise Beyazıt Camiidir. Selatin camilerinin yapımına devlet katkıda bulunmaz sadece padişahın kişisel serveti ile yaptırılırdı. Bu geleneğin 18. Yüzyıla kadar tek istisnası Padişah 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii. Gelenek 18. Yüzyıldan sonra terk edildi.

DHA
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