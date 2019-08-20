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Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, çiçeği burnunda ESOGÜ öğrencilerini tren garında bizzat karşıladı
 20 Ağustos 2019 14:18
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Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, yeni üniversiteli olan öğrenciler kazandıkları üniversitelerin bulunduğu şehirlere akın etmeye başladı. Bu kapsamda ESOGÜ'yü kazanan üniversite öğrencilerinin bir bölümü, üniversite görevlileri tarafından Eskişehir Tren Garı'nda trenden iner inmez karşılandılar. Görevliler, açtıkları stantta öğrencileri ve ailelerini çeşitli konularda bilgilendirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, öğrencilere üniversiteyi tanıtmak için oryantasyon programları hazırladıklarını söyledi. Rektör Şenocak, "Öğrencilerimize her şeyden önce hoş geldiniz diyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılında hepsine başarılar diliyoruz. Osmangazi Üniversitesi'nde olmanın mutluluğunu yaşamalarını ve onların iyi bir eğitim almaları için her türlü katkıyı sağlayacağımızı belirtmek istiyoruz. Yeni gelen öğrencilerimize ilk önce üniversitemizi tanıtmak için oryantasyon programı düzenledik. Bu kapsamda öğrencilerimizin, üniversitemizin çeşitli imkanlarını görmelerini, eğitim olanakları dışında sportif aktiviteleri veya kültürel aktivitelere katılmalarını tavsiye ediyoruz. En önemlisi kendilerinden vatanına, milletine hayırlı bir evlat olarak yetişmeleri için çalışmalarını istiyoruz. Bu konuda zaten Osmangazi Üniversitesi'ni kazandıkları için de hepsinin eğitim seviyesinin yüksek ve kaliteli bir öğrenci olduklarını düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizin vatanımıza, milletimize, ülkemize yararlı bir evlat olacağına canı gönülden inanıyoruz" diye konuştu.


Rektör çiçeği burnunda öğrencileri garda bizzat karşıladı

"Öğrencilerimizin ve velilerimizin tepkileri çok olumlu oluyor"

Karşıladıkları öğrencilerin ve velilerin tepkilerinin olumlu olduğunu aktaran Rektör Kemal Şenocak, "Öğrencilerimizin ve velilerimizin tepkileri çok olumlu oluyor. Avrupa'da böyle bir imkan yok. Her öğrenci gelir kendisi bulur. Burada öğrencilerimizi kendi minibüslerimizle alıp, üniversitemize götürüyoruz ve kayıt olmalarını sağlıyoruz. Böylece öğrencilerimize de üniversitemize daha şimdiden ilk günden intibak etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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