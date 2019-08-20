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HDP'li Buldan'dan Kayyum atamasına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bugün Türkiye, demokrasi sınavından geçecek. Çağrımı özellikle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun, söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Bu söyleyecek sözünüzle birlikte Türkiye'nin geleceğini, yarınlarını çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini güzel günlere dönüştürebiliriz
 20 Ağustos 2019 14:24
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HDP'li Buldan'dan Kayyum atamasına tepki

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bugün Türkiye, demokrasi sınavından geçecek. Çağrımı özellikle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun, söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Bu söyleyecek sözünüzle birlikte Türkiye'nin geleceğini, yarınlarını çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini güzel günlere dönüştürebiliriz." dedi.

Buldan, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamalarına ilişkin HDP İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasının başında yanlarında olamadığı için Diyarbakır, Mardin ve Van halkından özür dileyen Buldan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle yarın büyük bir ameliyat geçireceğini söyledi.

Buldan, Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca sürekli darbelerle karşı karşıya kaldığını ancak toplumun darbelere karşı olduğunu her zaman ifade ettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"En son 15 Temmuz'da askeri bir darbeyle Türkiye sarsıldı ve bu darbeye Türkiye halkları bir kez daha karşı çıkmıştı. Seçimle gelenin, sandıkla gelenin mutlaka seçimle, sandıkla gitmesi gerektiğine her zaman inancımızı ifade ettik. Ancak AKP iktidarının özellikle iktidara geldiğinin son yıllarına doğru sivil darbeleriyle de Türkiye karşı karşıya kaldı. 31 Mart seçimleri öncesi yine belediyelerimize kayyumlar atandı ve bu kayyumların sonucunda 31 Mart'ta Türkiye seçimlere gitti. Kayyumların atandığı yerlerde halk iktidara 'Kayyum zihniyetini tanımıyoruz. Kayyumları kabul etmiyoruz.' diyerek cevap verdi. Sandıklara giderek kendi oylarına, kendi iradelerine sahip çıktı. Kayyumların atandığı hemen hemen her yerde halkımız, HDP'nin gösterdiği belediye eş başkanlarına kendi iradelerini teslim ederek, oylarını vererek bu hukuksuzluğa, bu adaletsizliğe ve bu haksızlığa karşı bir kez daha kayyumları istemediklerini ifade etti."

Seçimlerden hemen sonra bazı belediye başkanlarına mazbataların verilmediğini hatırlatan Buldan, "En son örneğini 19 Ağustos'ta gördük. Diyarbakır, Mardin ve Van'da büyükşehirlerde halkın yüzde 60'ına yakınının oy verdiği kentlerde halkımızın iradesi gasbedilmiş oldu. Bu, düpedüz bir hırsızlıktır. AKP hükümetinin kendi çıkmazını başta dış politika olmak üzere, hem ekonomik hem sosyal hem siyasi anlamda bütün alanlarda yaşamış olduğu sorunları örtbas etmek amacıyla kayyumla gasbetme zihniyetini bir kez daha ortaya koyduğuna tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

- "Kayyum zihniyetini tanımıyor, kabul etmiyoruz"

Pervin Buldan, "Kayyum zihniyetini tanımıyor, kabul etmiyoruz. Kayyum zihniyetine karşı demokratik her türlü tepkimizi ortaya koymaya hazırız ve bunu da yapacağız. AKP iktidarının halklarımıza, Kürt halkına, Kürt halkının iradesine, onuruna bu kadar fütursuzca saldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin demokrasisi, geleceği için özellikle 23 Haziran seçimlerinde İstanbul'da güzel bir birliktelik sağlandığını, birlik ve beraberlik oluşturulduğunu anlatan Buldan, şu çağrıda bulundu:

"Birlik ve beraberlik sonuca ulaştı ve İstanbul'u kaybedenler bu sefer bunun intikamını almak için bir kez daha kayyum zihniyetini ortaya koydu. Biz, 23 Haziran'da İstanbul'u almayı başardıysak, Diyarbakır'ı, Van'ı ve Mardin'i kayyumlardan almayı da başarabiliriz. Ancak bunun için elbette birlikte, beraber, omuz omuza yürümeye ihtiyaç var. Bugün Türkiye, demokrasi sınavından geçecek. Özellikle Türkiye'de muhalif olan partiler, muhalif olan insanlar, iktidara ve yaptıklarına karşı olan her kesim, barış ve demokrasi yanlıları, herkesin ortak hareket etmeye ihtiyacı olan bir günden geçiyoruz. Çağrım, Kılıçdaroğlu başta olmak üzere, CHP başta olmak üzere TBMM'de grubu olan partiler, AKP ve MHP hariç, Meclis dışında olan siyasi partiler, demokratik kitle örgütleri, demokrasi savunucuları, barış yanlıları, herkese çağrımız budur; bu sınavı birlikte geçmek zorundayız. Bugün bize yapılan yarın elbette ki size yapılır. Bugün eğer buna 'dur' demezsek, yarın bu çemberin içerisine herkes girer. Bu çağrımı özellikle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm siyasi partilere yöneltmek istiyorum. Sessizliğinizi bozun, söyleyecek sözünüz mutlaka vardır. Bu söyleyecek sözünüzle birlikte Türkiye'nin geleceğini, yarınlarını çocuklarımızın, evlatlarımızın geleceğini güzel günlere dönüştürebiliriz."

Bir soru üzerine, sine-i millet gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Buldan, "Ancak her türlü seçeneği masaya yatırdığımızı ifade ediyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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