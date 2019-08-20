Kayyum protestosuna polis müdahelesi
|20 Ağustos 2019 14:32
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İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamalarına tepki amacıyla İstanbul Adalet sarayı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis müdahalede bulundu.
HDP milletvekilleri Ahmet Şık, Musa Piroğlu, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm ve Filiz Kerestecioğlu ile bir grup avukat, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapmak istedi.
Polis yetkilileri, basın açıklamasının, adliye önünde yapılmasına izin verilmeyeceğini, adliyenin karşısındaki meydana gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine gruptakiler ile polis arasında tartışma başladı.
Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu.
Müdahale sırasında bir polis memuru ayağından hafif yaralandı.
Daha sonra adliyenin karşısındaki meydanda bir araya gelen gruptakiler basın açıklaması yaptı.
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