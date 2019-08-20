UMED'ten, İBB'deki işten çıkarmalara tepki
|20 Ağustos 2019 14:42
|Yazdır
Bugün İBB Medya A.Ş. çalışanı çoğu gazeteci 50 kişinin tek tek aranarak 'iş akdiniz feshedildi' denilerek, işlerine son verilmesini şiddetle kınıyoruz.
Bu haksızlık ve hukuksuzluğa karşı Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) olarak demokratik tüm haklarımızı kullanacağız, sonuna kadar arkadaşlarımızın yanında duracağız. Bodrum'dan talimat vererek İstanbul'daki emekçilerin haklarını çalanlar hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bilinmesini isteriz ki, derneğimizin yöneticisi ve üyelerinin de aralarında bulunduğu birçok meslektaşımıza yapılan sadece basit bir işten çıkartma değil, kitlesel zulmetmektir. Hukukun üstünlüğü ilkesiyle örtüşmeyen bir biçimde, gerçekleştirilen kitlesel zulme karşı bütün sivil toplum örgütlerini birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.
Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Yönetim Kurulu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor
20 Ağustos 2019 20:47
|Memur-Sen'den Bakanlık önünde boş cüzdan eylemi
20 Ağustos 2019 20:03
|'Okul servis araçları eskisinden daha güvenli'
20 Ağustos 2019 19:10
|Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
20 Ağustos 2019 11:55
|Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
20 Ağustos 2019 11:24
|Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
20 Ağustos 2019 09:53
|Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
20 Ağustos 2019 08:34
|Toplu sözleşme görüşmelerinde, zaman daralıyor
19 Ağustos 2019 20:39
|Konya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
19 Ağustos 2019 15:50
|İki memur sendikasından hükümetin teklifine protesto
19 Ağustos 2019 15:37