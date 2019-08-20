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Milyonlarca yıllık fosiller bu ilçede tespit edildi

Tut Kaymakamı Yunus Kızılgüneş: Tut ilçemizde fosillerin muhafaza edilebileceği bir müze yapılması için elimizden geleni yapacağız. Fosillerin 100 milyon yıllık olduğu düşünülüyor
 20 Ağustos 2019 14:45
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Milyonlarca yıllık fosiller bu ilçede tespit edildi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen fosiller tespit edildi.

İlçedeki Hacı Muhammet Dağı'nın 1700 rakımlı bölgesinde, yaklaşık 4 hektarlık bölümde fosiller ortaya çıktı.

İlçede yaşayanların dağlık bölgede gezerken fark ettikleri taşlar, fosil çıktı. Gördükleri değişik taşları deniz ürünlerine benzetenler, durumu Tut Kaymakamlığına bildirdi.

Fosilleri yerinde inceleyen Kaymakam Yunus Kızılgüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların dağlık alanda fosiller olduğuyla ilgili konuşmaları üzerine kendilerinin de girişimde bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yöre halkımızın sürekli kendi aralarında konuştuğu fosiller, benim de kulağıma gelince Kültür ve Turizm ile Çevre ve Şehircilik müdürlükleriyle gerekli yazışmaları yaptık. Sağ olsunlar buraya uzmanlarını gönderdiler, araştırmalar yaptık. Kendileri milyonlarca yıllık fosillerin olduğu ile ilgili ön bir bilgi verdi. Bununla ilgili yazışmalarımız oldu. Gerek koruma kollama, gerek daha yenilerinin, daha diplerde olanların bulunmasıyla ilgili ne gerekiyorsa yapılmasını sağlayacağız. Yapılan sonuçlar neticesinde Tut ilçemizde fosillerin muhafaza edilebileceği bir müze yapılması için elimizden geleni yapacağız. Fosillerin 100 milyon yıllık olduğu düşünülüyor."

Kızılgüneş, buradan aldıkları fosil örneklerinin tam tarihlenmesi ve incelenmesi için İstanbul Teknik Üniversitesine gönderildiğini aktardı.

Vatandaşlardan Mustafa Küçüktaş ise dağda gezerken taşları fark ettiğini ve topladığını belirterek, "Taşların fosil olabileceği öngörüsü ile durumu kaymakamlığa bildirdik. Bu fosillerin milyonlarca yıla varan bir geçmişi olduğunu öğrendim." dedi.
Anadolu Ajansı
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