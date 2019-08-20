1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selden etkilenen Eminönü esnafına 100 bin TL kredi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki selde zarar gören Eminönü esnafına 100 bin TL kredi desteği talimatı verdi
 20 Ağustos 2019 14:55
Yazdır
Selden etkilenen Eminönü esnafına 100 bin TL kredi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da cumartesi günü yağıştan etkilenen yerlerden Eminönü alt geçidinde incelemede bulundu. Burada zarar gören esnafa, bir yıl ödemesiz ve 3 yıl ödemeli, 100 bin liralık kredinin müjdesini verdi.

Vali Yerlikaya, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Eminönü alt geçidindeki esnafı, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve KOSGEB Başkan Yardımcısı ile cumartesi günü yaşanan su baskınıyla ilgili dün yaptıkları hazırlıklardan sonra ziyaret ettiklerini söyledi.

Yerlikaya, vatandaş ve esnafa öncelikle geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Allah tekrarından uzak etsin diyoruz. Biz onlarla beraber hem büyükşehir, Fatih Belediyemiz, diğer kurumlar neler yapabileceğimizi değerlendirdik ve kendileriyle paylaştık hem de Sayın Mustafa Varank Bakanımızın dün yapmış olduğu görüşmeden sonra 100 bin liralık kredi, bir yıl ödemesiz, 3 yıl ödemeli, onun müjdesini verdik. Onun müracaatlarının nasıl yapılacağını kendileriyle paylaştık. Ayrıca onlara destek olması açısından kira yardımıyla ilgili de bir değerlendirmemiz oldu. Onu da kardeşlerimizle paylaştık. Mehmet Bey, buradaki çarşının sözcüsü. Bundan sonra aynı sıkıntının tekrar yaşanmamasıyla da ilgili başta Büyükşehir, Fatih Belediyemiz, kurumlarımız hep beraber alınan, alınacak önlemlerle de ilgili onlarla istişare ettik, onların da değerlendirmelerini aldık." "Temennimiz, aynı sıkıntı bir daha İstanbul'umuzda yaşanmasın. Ama yağış olacak, sağanak olacak, kar olacak. Bunlar mutlaka olacak." diyen Vali Yerlikaya, şunları kaydetti: "Bunlar bizim dışımızda olan şeyler ama insan olarak bunlarla ilgili tedbirleri alıp zamanında bütün İstanbul'a, risk olan yerlere, oradaki evsel veya iş yeriyle ilgili hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı süratle haberdar etmeyle ilgili gereken çalışmaları yaptığımızı ve bundan sonra da iletişimimizin daha kuvvetli olacağını Mehmet Bey kardeşimize ilettik."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Rektör, dereceye giren öğrencilerin kayıtlarını yaptı
19 Ağustos 2019 19:08		 12 milyon gence beceri envanteri
19 Ağustos 2019 09:31
Okullarda FETÖ temizliği...300 bin kitap kaldırıldı
18 Ağustos 2019 09:00		 Üniversite kaydı için bunları unutmayın
18 Ağustos 2019 08:40
148 bin kişi Türkiye'de eğitim alıyor
17 Ağustos 2019 07:30		 Başkent'in en renkli okulları
15 Ağustos 2019 23:18
Mesleki ve teknik eğitim için yeni projeler hayata geçirilecek
15 Ağustos 2019 21:21		 Rektörü olduğu üniversiteyi 'üst lig'e taşımak istiyor
15 Ağustos 2019 21:16
Türkiye'nin yeşiline üniversiteli eller değiyor
15 Ağustos 2019 19:55		 Okul öncesi 4-6 Yaş Kur'an Kursları eylülde başlıyor
14 Ağustos 2019 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:41 - Kabine bugün toplanıyor07:31 - Soylu: Seçilen terörden muaf olmuyor07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 5
rasim ozan kütahyalı'nın beyaz futbol'a dönmesi 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
Menzil tarikatı. 4
gider ayak 1
Kanepede uyumak 1
19.08.2019 fenerbahce vs gazişehir fk maçı 1
nasılsın 2
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam