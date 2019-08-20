1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, 9 Ağustos itibarıyla 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya geriledi
 20 Ağustos 2019 15:02
Yazdır
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 283 milyon lira azalarak 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 283 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 490 milyar 946 milyon liradan 2 trilyon 481 milyar 663 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 14 milyar 109 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 277 milyar 238 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Ağustos ile biten haftada 669 milyon lira azalarak 401 milyar 570 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 178 milyar 729 milyon lirası konut, 5 milyar 942 milyon lirası taşıt ve 216 milyar 898 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 91 milyon lira azalarak 378 milyar 988 milyon liraya geriledi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 azalarak 112 milyar 138 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 49 milyar 177 milyon lirası taksitli, 62 milyar 960 milyon lirası taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar geriledi

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,07 artarak 119 milyar 794 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 81 milyar 214 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 277 milyon lira azalarak 578 milyar 702 milyon liraya düştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
21 Ağustos 2019 02:54		 Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin
20 Ağustos 2019 23:11
'Milli Piyade Tüfeği'nde 40 bin teslimat başarısı
20 Ağustos 2019 21:58		 Bayramda benzin ve motorine 1,9 milyar lira harcandı
20 Ağustos 2019 20:41
Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi
20 Ağustos 2019 20:36		 Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar arttı
20 Ağustos 2019 19:48
Alanya'da üretiliyor, Ukrayna'ya ihraç ediliyor
20 Ağustos 2019 19:34		 Hazine alacakları 18,2 milyar lira
20 Ağustos 2019 17:37
Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
20 Ağustos 2019 14:59		 Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL
20 Ağustos 2019 12:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:41 - Kabine bugün toplanıyor07:31 - Soylu: Seçilen terörden muaf olmuyor07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
supporters 2
Metinalkan 1
ferdi kadıoğlu 1
Görmemezlikten gelmek 5
çay 5
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 5
Abbiiee 5
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
Fer.ah 6
18.08.2019 izmir karabağlar yangını 3
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam