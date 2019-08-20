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Konak'ta ilaçlar çöpe değil, imhaya gidecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan atık ilaç toplama projesini başlattı. Başkan Batur, Konak'ta evlerde biriken ilaçların çöpe atılmadan toplanarak imha edilmesi amacıyla geliştirilen proje kapsamında ilk atık ilacı beraberindekilerle ilaç toplama kutusuna attı
 20 Ağustos 2019 15:14
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Konak'ta ilaçlar çöpe değil, imhaya gidecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, atık ilaç toplama projesinin startını verdi. Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) ve İzmir Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan projeyle, Konak'ta evlerde biriken ilaçlar imha edilecek.

Proje kapsamında vatandaşlarda, iş birliği yapılan eczanelere yerleştirilen ve üzerinde Konak Belediyesi, İzmir Eczacı Odası ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin amblemleri bulunan sarı kutulara atık ilaçları atabilecek. İlaçlar, Konak Belediyesi tarafından toplanarak atık toplama merkezine götürülecek ve daha sonra imhaya gönderilecek.

Batur ve beraberindeki ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında, İzmir Eczacı Odası temsilcisi Cüneyt Özberk, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve belediye meclis üyeleri de, ilk atık ilacı Konak'taki bir eczanede bulunan ilaç toplama kutusuna birlikte attı.

Projenin hem çevre hem halk sağlığının korunması açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, "İlaç çöp değildir, çöplüğe atılamaz, bertaraf edilmesi gerekir. İlaçlar çöpe atıldığında içlerindeki kimyasal maddeler toprağa ve suya karışarak çevre kirliliğine neden oluyor. Bu kirlilik hem insan sağlığına hem de doğadaki diğer canlılara zarar veriyor. Biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Gelecek nesillerimizi düşünmek zorundayız. Bu konuda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eczanelerimizin, eczacı arkadaşlarımızın da destekleriyle, tüm toplum için çok faydalı bir çalışma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum" dedi.

Konak'ta yaşayanların projeye destek vermelerini isteyen Batur, "Hemşehrilerimden, evlerinde bulunan tarihi geçmiş veya kullanılmayan, ihtiyaç fazlası ilaçları eczanelerde bulunan sarı kutulara ulaştırmalarını rica ediyorum. Eczacılarımızın iş birliği ve duyarlı vatandaşlarımızın katılımıyla büyüteceğimiz bu kampanyanın başarıya ulaşacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konak'ta 235 eczane bulunduğunu hatırlatan Başkan Batur, proje kapsamında 100 eczaneyle işbirliği yapıldığını belirterek, bu sayının hızla artırılacağını da belirtti. Batur, "Örnek bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çalışmanın sürekliliğini sağlamak da önemli; takibini de her birlikte yapacağız" diye aktardı.

ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında da, Konak Belediyesiyle gerçekleştirilen projenin, atık ilaçların belediye binasında değil, eczanelerde toplanması ve çalışmanın sürekliliği açısından Türkiye'ye ilk ve örnek model olacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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