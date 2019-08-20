Okullarda 'ormanların külleri' gösterilerek fidan dikilecek
|20 Ağustos 2019 15:29
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini, ormanlara gittiklerini ancak yok olduktan sonra değil varken değer bilmeyle ilgili ciddi eksikliğin bulunduğunu belirterek, "Bu yüzden ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Selçuk, Instagram hesabından İzmir'in Karabağlar ilçesindeki orman yangınına ilişkin fotoğraf paylaşıp, değerlendirmelerde bulundu.
Okullarda çocuklara doğayı, iklimi, oksijeni, bir ağacın kökünü, dalını, faydasını, ormanı, habitatı, toprağı, fidanı her şeyi anlattıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"İçselleştirmeleri için birlikte fidanlar dikiyoruz, ormanlara gidiyoruz ama büyük bir eksiğimiz var. Yok olduktan sonra değil, varken değer bilmekle ilgili ciddi bir eksiğimiz var. Bu yüzden ders yılı açılışında fidan dikmeden önce ormanın küllerini göstereceğiz. Gidebilenlerin ayakları o küllere bassın, gidemeyenler fotoğraflardan, videolardan izlesin. Ondan sonra diksinler fidanlarını. O duyguyla dikilen fidan da tutar, bilgi de tutar."
Bakan Selçuk, İzmir'de yaşanan yangına ilişkin de "İzmir için ağaçlar için bir ağacın tek bir yaprağı için tarifsiz üzgünüm." ifadelerini kullandı.
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