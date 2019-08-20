Trabzon'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Trabzon'da yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı
|20 Ağustos 2019 15:38
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adresi belirleyen ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.
Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.
Öte yandan Samsun kent merkezinde gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi S.Y. isimli kadın da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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