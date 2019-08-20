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İmamoğlu: Çocuklarımı Bodrum'dan alıp geldim

Sık sık tatile gittiği yönünde gelen eleştirilere cevap veren İBB Başkanı İmamoğlu, "Çocuklarımı aldım geldim, işimize devam ediyoruz" dedi.
 20 Ağustos 2019 15:54
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İmamoğlu: Çocuklarımı Bodrum'dan alıp geldim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra ikinci kez Bodrum tatiline çıktı.

İmamoğlu Bodrum'da tatiline devam ederken, İstanbul büyük bir sel felaketi yaşadı.

Eleştirilerin ardından İstanbul'a gelerek incelemelerde bulunan CHP'li başkan, temaslarının ardından yeniden ilk uçakla Bodrum'a döndü.

Ekrem İmamoğlu, bugün yeniden İstanbul Havalimanı'nda kameralar tarafından görüntülendi.

"ÇOCUKLARIMI ALDIM, GELDİM"

İBB Başkanı, sık sık tatile gittiği yönündeki eleştirilerilerle ilgili soruya,"Çocuklarımı aldım, geldim. Şimdi de işimize devam ediyoruz." dedi.

Oğlu Semih İmamoğlu ile Bodrum'dan dönen İmamoğlu, daha sonra makam aracıyla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
DHA
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