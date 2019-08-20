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Mersin'de belediyenin verdiği bazı emekli kartları iptal edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesince önceki dönemde 60 yaş altı vatandaşlar için çıkarılan emekli kartlarının iptal edildiği bildirildi
 20 Ağustos 2019 17:14
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Mersin'de belediyenin verdiği bazı emekli kartları iptal edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, önceki dönem Belediye Meclisi kararıyla 60 yaş altı vatandaşlara verilen emekli kartlarını iptal etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 60 yaş altı vatandaşlara, önceki dönem Belediye Meclisi kararıyla verilen emekli kartları iptal edildi. Biniş kartlarının içerisindeki bakiyelerin bitimiyle yaklaşık 13 bin emekli kartı kullanıma kapatılacak.

Kişisel kartı kapatılan 60 yaş altı kişiler, 5 lira karşılığında yeni kart alarak Mersin Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma otobüslerini sivil tarife olan 1,75 lira vererek kullanabilecek.

Belediye tarafından belirlenen tarifede, 60-65 yaşlarındaki vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler toplu taşıma araçlarını 1 lira ücretle kullanabiliyor.

Tarifede, 65 yaş üzeri kişiler ise otobüslerden ücretsiz faydalanıyor.

- "Yasalara aykırı"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, uygulamanın belediyenin önceki yönetimi tarafından hukuki bir dayanağı olmadan yürütüldüğünü savunarak, yasal dayanağı olmayan hiçbir uygulamanın altına imza atmayacağını belirtti.

Seçer, göreve geldikten sonra toplu taşımada indirim yaptıklarını vurgulayarak, "Öğrenci, öğretmen ve 60-65 yaş arası vatandaşlarımıza ulaşım ücretini 1,25 liradan 1 liraya çektik. Bunu ben yasalar çerçevesinde yapabiliyorum. Yasalar buna izin vermezse ben yapamam." ifadesini kullandı.

Söz konusu emekli kartlarının yasaya uygun olmadığını kaydeden Seçer, şu değerlendirmede bulundu:

"60 yaş altı vatandaşlarımız, toplu taşımadan indirimli faydalanıyordu. Bu, yasalara aykırı olmasına rağmen daha önceki yönetim bilinçli olarak seçime gidildiğinden uygulamaya koymamış. Görevi devralmamızın üzerinden geçen 4 aydır bu konu gündemimizde. Arkadaşlarımdan bu konunun hukuki dayanağının olup olamayacağı konusunda araştırma yapmalarını istedim. Hukukçuların görüşlerini aldık ve 'Mümkün değil' dediler. Bu uygulamanın sürmesi halinde, Belediye Sayıştay denetçisi tarafından denetlendiği zaman 'Vahap Seçer sen hukuka aykırı davrandın, yanlış yaptın' derler."

Seçer, vatandaşların Kurban Bayramı'nda mağdur olmaması adına vizelerin iptal edilmesi işlemini bayramdan sonraya bıraktıklarını belirterek, biniş kartı bakiyelerinin bitiminden sonra kartların kapatılacağını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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