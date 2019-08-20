Hazine alacakları 18,2 milyar lira
Hazine alacakları, temmuz ayı itibarıyla 18,2 milyar lira olarak gerçekleşti
|20 Ağustos 2019 17:37
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Temmuz'a kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, temmuz ayı sonu itibarıyla Hazine alacak stoku 18,2 milyar lira oldu.
Alacak stoku içindeki en yüksek payı ise 11,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından toplam 900,8 milyon lira tahsil edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
21 Ağustos 2019 02:54
|Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin
20 Ağustos 2019 23:11
|'Milli Piyade Tüfeği'nde 40 bin teslimat başarısı
20 Ağustos 2019 21:58
|Bayramda benzin ve motorine 1,9 milyar lira harcandı
20 Ağustos 2019 20:41
|Bakan Varank'tan Eminönü esnafına kredi müjdesi
20 Ağustos 2019 20:36
|Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar arttı
20 Ağustos 2019 19:48
|Alanya'da üretiliyor, Ukrayna'ya ihraç ediliyor
20 Ağustos 2019 19:34
|Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
20 Ağustos 2019 15:02
|Hazine 2,9 milyar lira borçlandı
20 Ağustos 2019 14:59
|Gün ortasında dolar yükselişe geçti: 5,73 TL
20 Ağustos 2019 12:01