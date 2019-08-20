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2019 \ 2019/4 KPSS tercihleri (Sağlık Bakanlığı)

Üniversite hastanelerinde çalışanlar, 2019/4 KPSS'de tercih yapmamalı!

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarındaki 12 bin boş pozisyonun yer aldığı 2019/4 KPSS tercihlerine başvurular 21 Ağustos tarihi itibariyle sona erecektir. Hali hazırda bir kamu kurumunda 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanların, 2019/4 KPSS tercihlerinde yer alan AYNI UNVANDAKİ pozisyonlara başvurmaması gerekmektedir.
 20 Ağustos 2019 17:52
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Üniversite hastanelerinde çalışanlar, 2019/4 KPSS'de tercih yapmamalı!

Bilindiği üzere, 2019/4 KPSS tercih işlemlerinde, Sağlık Bakanlığına ait 12 bin boş pozisyon yer almaktadır. 2018 KPSS puanına sahip adayların, bu boş pozisyonlara başvuruları 21 Ağustos'ta sona erecektir.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esasların ek 1. maddesinde, bir kamu kurumunda çalışmakta olan 4/B'li sözleşmeli personelin, yeni bir kadroya atanmaya hak kazanmasını gerekçe göstererek sözleşmesini fesih etmesi halinde, 1 yıl boyunca yeniden 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışamayacağı açık olarak yer almaktadır.

Bu kural, üniversite hastanelerinde 4/B'li sözleşmeli personel olarak çalışanları da kapsamaktadır. Bu kuraldan sadece unvan değişikliği niteliğindeki yeni atamalar istisnadır. Örneğin hemşire olarak çalışan birisi tekniker olarak bir sözleşmeli pozisyona yerleşirse, 1 yıl sınırlamasına takılmamaktadır.

Bu bağlamda, üniversite hastanesinde 4/B'li hemşire olarak çalışan bir kişinin, 2019/4 KPSS tercihlerinde hemşire kadrolarına tercih etmemesi gerekmektedir. 4/B'li Ebe olarak çalışan bir kişinin 2019/4 KPSS tercihlerinde yer alan ebe kadrolarını tercih etmemesi gerekmektedir. Tercih edip yerleşen adayların ataması Sağlık Bakanlığınca iptal edilecektir.

Memurlar.Net - Özel

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