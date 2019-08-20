Bakan Yardımcısının tabutunu Erdoğan ile Davutoğlu omuzladı
Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte taşıdı
|20 Ağustos 2019 17:55
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Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve siyaset dünyasından çok sayıda kişi katılıyor.
Erdoğan ile Davutoğlu'nun tabutu birlikte taşıması dikkat çekti.
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