Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı
|20 Ağustos 2019 17:58
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EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.
Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.T. ile T.Y. oldukları belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.
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