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Meterolojiden o il için şiddetli yağış uyarısı

Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanarak Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü için ise Düzce yarın turuncu alan ilan edildi
 20 Ağustos 2019 18:12
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Meterolojiden o il için şiddetli yağış uyarısı

Geçtiğimiz ay Düzce'ye metrekareye 161 kilogram yağış düşmüş, Esmahanım ve Uğurlu köyü başta olmak üzere Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti. Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar veya heyelan meydana gelebileceği ilgililerin tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 21 Ağustos tarihli haritada ise Düzce turun alan ilan edildi. Düzce dışında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da turuncu alan ilan edildi. Ayrıca Bolu ve Karabük'te sarı alan ilan edildi. Turuncu alan uyarısında ise : 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' denildi.

İhlas Haber Ajansı
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