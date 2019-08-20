Meterolojiden o il için şiddetli yağış uyarısı
|20 Ağustos 2019 18:12
|Yazdır
Geçtiğimiz ay Düzce'ye metrekareye 161 kilogram yağış düşmüş, Esmahanım ve Uğurlu köyü başta olmak üzere Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti. Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar veya heyelan meydana gelebileceği ilgililerin tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 21 Ağustos tarihli haritada ise Düzce turun alan ilan edildi. Düzce dışında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'da turuncu alan ilan edildi. Ayrıca Bolu ve Karabük'te sarı alan ilan edildi. Turuncu alan uyarısında ise : 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' denildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 Ağustos 2019 06:30
|2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç olacak
20 Ağustos 2019 23:06
|Yöneticiliği bıraktı! Hayvan çiftliği kurdu
20 Ağustos 2019 21:43
|İmamın sözleri yürek yaktı: Mesleğimin en zor günü
20 Ağustos 2019 21:23
|Lösemiden kurtuldu, geleceğe umutla bakıyor
20 Ağustos 2019 20:30
|Doğan Cüceloğlu hastaneye kaldırıldı
20 Ağustos 2019 19:22
|'İkinci Vatan: Türkiye': Türkiye'deki Suriyelilerin yaşamlarına bakış
20 Ağustos 2019 18:37
|Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
20 Ağustos 2019 18:29
|Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlandı
20 Ağustos 2019 18:22
|5 bin yıllık...Değeri 5 milyon dolar
20 Ağustos 2019 17:41