Bakan Yardımcısı Dursun, son yolculuğuna uğurlandı

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Prof. Dr. Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende Dursun'un eşi Gülşen ile kızı Nilay Dursun taziyeleri kabul etti.

Dursun'un camiye getirilen cenazesi, musalla taşına kadar sevenlerinin omuzlarında tekbirler eşliğinde taşındı.

Cenaze namazı öncesinde Dursun için, Sultanahmet Camisi Müezzini İbrahim Altuntaş ile Ayasofya Müzesinde görevli müezzin tarafından karşılıklı olarak sela okundu. Ardından törenin yapılacağı Sultanahmet Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Törene, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı, Fatma Betül Sayan Kaya, eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Nadir Alpaslan ile Serdar Çam, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı, Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz, araştırmacı-yazar Beşir Ayvazoğlu, akademisyen Uğur Derman, müzisyen Ahmet Şahin ile milletvekilleri, belediye başkanları, akademisyenler, sanatçılar, vatandaşlar ve öğrencileri katıldı.

Ayrıca törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de çelenk gönderdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdıktan sonra Dursun için helallik istedi.

- "Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, namazın ardından yaptığı konuşmada, Dursun'a rahmet, ailesine ve ilim dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.

Hazreti Peygamber'in "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir." hadisini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Haluk Hocamız bizim önemli bir rol arkadaşımız oldu. Kültürde, sanatta, edebiyatta, tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersleri vermek üzere oraya gidiş, gelişleri... Özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle, Tuna dersleri çok çok anlamlıydı, faklıydı. Son zamanlar da özellikle Dicle'nin kuzularına da aşkı vardı. 'Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz.' diye bir yaklaşımı vardı. Haluk Hoca hiç endişe etme Dicle'nin kuzularını Allah'ın izniyle biz de çakallara yedirtmeyeceğiz. Bu vaadini biz aynen devam ettireceğiz. Onların karşısındaki o dik duruşumuz aynen devam edecek. Bizler, özellikle Haluk Hocamızın yola çıktığı o günden eserinde de ifade ettiği gibi şimdi aynı yere kendisini uğurluyoruz. Makamı cennet olsun. Rabbim inşallah o izi sürenlerden bizleri de eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ruhu için el-Fatiha."

Törende, Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı da bir konuşma yaptı. Küçükaşçı, Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nden bir öğrencinin Haluk Dursun'un ölümüne "tarih düşürdüğü"nü belirterek, söz konusu eseri okudu, Milli Türk Talebe Birliği'nin 1976'daki bir etkinliğinde Dursun ve Erdoğan'ın ortak anısını anlattı.

Dursun'un naaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da omuz verdiği cemaat tarafından cenaze aracına kadar taşındı.

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi, Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilmek üzere yola çıktı.