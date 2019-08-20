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'İkinci Vatan: Türkiye': Türkiye'deki Suriyelilerin yaşamlarına bakış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı destekleriyle Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseli hazırlandı. Dünya ve Türkiye kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara dair dezenformasyonu yıkmayı hedefleyen belgesel, izleyenleri sosyal uyum üzerine düşünmeye davet ediyor
 20 Ağustos 2019 18:37
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'İkinci Vatan: Türkiye': Türkiye'deki Suriyelilerin yaşamlarına bakış

Savaşın kasvetli gölgesi altında, tarihte eşine az rastlanan bir göç dalgasıyla yurtlarından edilen Suriyeliler, bilgi kirliliği, nefret söylemi ve propaganda operasyonlarının hedefi haline getirilme riski yüksek, kırılgan toplulukların önde gelenlerinden birini oluşturuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ulusal ve uluslararası kamuoyunda Suriyeli sığınmacılara ilişkin yoğunlaşan bilgi kirliliğini gidermek, sığınmacıların yaşamları, hikayeleri ve Türkiye ile kurdukları bağ üzerine anlamlı bir diyaloga ilham vermek gayesiyle "İkinci Vatan: Türkiye" belgesel projesine destek verdi.


Türkiye'deki Suriyelilerin yaşamlarına içten bir bakış

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İkinci Vatan: Türkiye" belgeseline ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli mültecilerin Türkiye toplumuna değerli katkılarda bulunduğunu belirterek, Türkiye'de hayatını yeniden inşa eden ve fark oluşturan Suriyelileri tebrik ettiğini dile getirdi.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde Lives in Turkey YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgesel, farklı sosyal sınıflardan 6 Suriyeli'nin uyum süreçlerini ve Türkiye'de inşa ettikleri hayatları odağa alıyor. Suriyeli bir mozaik sanatçısı, öğretmen, telefon tamircisi, kafe işletmecisi ve mühendisin gerçek hikayesinin anlatıldığı "İkinci Vatan: Türkiye" kalıplaşmış söylemlerin, genellemelerin, dışlayıcı reflekslerin ötesine geçerek, bunların ardındaki gerçek insan hikayelerine ışık tutuyor ve izleyicilerini 'vatan' kavramı üzerine yeniden düşünmeye davet ediyor.

Belgesel, sığınmacılara dair detaylı bir medya içeriği taramasının yanı sıra, sığınmacılar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile yapılan çalışmaların ışığında projelendirildi. Saha araştırması ekibi İstanbul, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kilis illerindeki görüşmeleri titizlikle yürütüp derleyerek, her bir sığınmacıya kendi hikayesini anlatma alanı ve aracı sundu.

''İkinci Vatan: Türkiye'' belgeseli ile Türkiye'yi ikinci vatan bellemiş komşuları inciten ve toplumsal bağları tahrip eden her türlü söylemin zayıflatılmasına katkıda bulunması amaçlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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