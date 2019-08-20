'Yanan alanları imara açmayacağız' sözü cehaleti gösterir çünkü...
|20 Ağustos 2019 19:02
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Yanan alanları imara açmayacağız." şeklindeki açıklamasıyla cehaletini ortaya koyduğunu belirterek, "Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki yangının kontrol altında olduğunu ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Tüm İzmir'imize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.
Söndürme çalışmalarını 48 saattir takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür eden Dağ, şunları kaydetti:
"Sadece basına görüntü verip, ortadan kaybolan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza da özverisinden dolayı minnettarız. Alanda bulunduğu kısa süre içerisinde 'Yanan alanları imara açmayacağız.'' şeklinde bir açıklama yapan Belediye Başkanı, konuyla ilgili cehaletini ortaya koymuş oldu. Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre ormanların imara açılması mümkün değildir. Hepimizin ortak hareket etmesini gerektiren böylesine bir hadisede bile yangın bölgesine gelmeyip sosyal medyada yaptığı yalan ve manipülasyon içeren paylaşımlarla süreci provoke etmeye çalışan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ı da kutluyorum."
ANAYASA'NIN İLGİLİ MADDESİ
MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.
Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar olduğu tespit edilen yerler ile 31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz.
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