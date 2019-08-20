AK Parti Milletvekili Aydemir'in acı günü
|20 Ağustos 2019 19:30
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Hüseyin Aydemir için bugün Akhisar ilçesi Hilaliye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Milletvekili Aydemir'in taziyeleri kabul ettiği törene Vali Ahmet Deniz, MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, ilçe belediye başkanları, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları ile Aydemir ailesinin yakınları katıldı.
Hüseyin Aydemir'in cenazesi, öğlendeki cenaze namazının ardından Akhisar Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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