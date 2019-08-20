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Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor

Kamu İşveren Heyeti, Pazartesi gece yarısı sunduğu teklifin akabinde yeni bir teklif sunmadı. Heyet, Memur Sen'in müzakere süresi uzatılsın talebine de cevap vermedi.
 20 Ağustos 2019 20:47
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Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor

Çalışma takvimine göre, toplu sözleşme görüşmelerinin bu gece yarısı sonlanması gerekiyor.

Kamu İşveren Heyeti, Pazartesi gece yarısı ikinci teklifini sunmuştu. Memur Sen ise 2020 ve 2021 yılları için toplamda 20 puanlık bir zam teklifi olmazsa, imza atmayacaklarını belirtmişti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın bugün Çalışma Bakanlığı önünde düzenlenen "boş cüzdan" eyleminde, ülkenin yeteri kadar sorun stoğu bulunduğunu ve emekçilerin boş yere öfkelendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın konuşmasında, Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecini işletmekte isteksiz olduğuna dikkat çekerek "Hakem heyetine başvuru için belirlenen 3 günlük sürenin 1 güne indirilmesi ve 2 günlük sürenin müzakerelere ayrılması yönündeki talebimize dahi cevap verilmedi" dedi.

Memurlar.net olarak Memur Sen yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Kamu İşveren Heyeti, müzakere süresini devam ettirmeye istekli değil.

Saat 24:00'e kadar yeni bir teklif gelmemesi halinde, toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanacak ve Hakem heyetine başvuru süreci başlayacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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