Kamu İşveren Heyeti görüşmeye yanaşmıyor
|20 Ağustos 2019 20:47
|Yazdır
Çalışma takvimine göre, toplu sözleşme görüşmelerinin bu gece yarısı sonlanması gerekiyor.
Kamu İşveren Heyeti, Pazartesi gece yarısı ikinci teklifini sunmuştu. Memur Sen ise 2020 ve 2021 yılları için toplamda 20 puanlık bir zam teklifi olmazsa, imza atmayacaklarını belirtmişti.
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın bugün Çalışma Bakanlığı önünde düzenlenen "boş cüzdan" eyleminde, ülkenin yeteri kadar sorun stoğu bulunduğunu ve emekçilerin boş yere öfkelendirilmemesi gerektiğini belirtti.
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın konuşmasında, Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecini işletmekte isteksiz olduğuna dikkat çekerek "Hakem heyetine başvuru için belirlenen 3 günlük sürenin 1 güne indirilmesi ve 2 günlük sürenin müzakerelere ayrılması yönündeki talebimize dahi cevap verilmedi" dedi.
Memurlar.net olarak Memur Sen yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Kamu İşveren Heyeti, müzakere süresini devam ettirmeye istekli değil.
Saat 24:00'e kadar yeni bir teklif gelmemesi halinde, toplu sözleşme görüşmeleri uzlaşmazlıkla sonuçlanacak ve Hakem heyetine başvuru süreci başlayacaktır.
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, Kamu İşveren Heyetinin müzakere sürecinin devam ettirmeye istekli olmadığını bu sözlerle ifade etti pic.twitter.com/rieISuUFrHMemurlarNet (@memurlarnet) August 20, 2019
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Memur-Sen'den Bakanlık önünde boş cüzdan eylemi
20 Ağustos 2019 20:03
|'Okul servis araçları eskisinden daha güvenli'
20 Ağustos 2019 19:10
|UMED'ten, İBB'deki işten çıkarmalara tepki
20 Ağustos 2019 14:42
|Memur-Sen'in, toplu sözleşmede imza atacağı rakam
20 Ağustos 2019 11:55
|Memur-Sen, Toplu Sözleşme için yeni takvim sundu
20 Ağustos 2019 11:24
|Memur-Sen, saat 17.00'da bakanlığın önüne boş cüzdan bırakacak
20 Ağustos 2019 09:53
|Memur-Sen, saat 15:00'te iş bırakacak
20 Ağustos 2019 08:34
|Toplu sözleşme görüşmelerinde, zaman daralıyor
19 Ağustos 2019 20:39
|Konya Barosu adli yıl açılış törenine katılacak
19 Ağustos 2019 15:50
|İki memur sendikasından hükümetin teklifine protesto
19 Ağustos 2019 15:37