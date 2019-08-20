Polis Akademisi Başkanlığında terfi töreni
20 Ağustos 2019 Salı günü, Başkanlığımız kadrosunda görevli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi eden personel için Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda terfi alan personelin ailelerinin katılımlarıyla rütbe terfi töreni düzenlenmiştir.
|20 Ağustos 2019 20:53
|Yazdır
20 Ağustos 2019 Salı günü, Başkanlığımız kadrosunda görevli Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ile bulundukları rütbeden bir üst rütbeye terfi eden personel için Başkanlığımız Anıttepe Yerleşkesi Çalıştay Salonunda terfi alan personelin ailelerinin katılımlarıyla rütbe terfi töreni düzenlenmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı
20 Ağustos 2019 21:53
|Muş'ta toplantı ve göster 15 gün süreyle yasaklandı
20 Ağustos 2019 20:19
|Pakistanlı mühendisler TUSAŞ'ta yaz stajına başladı
20 Ağustos 2019 19:18
|5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza
20 Ağustos 2019 13:54
|Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin
20 Ağustos 2019 13:14
|İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
|Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36
|Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
|TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23
|ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09