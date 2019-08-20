1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik'

Prof. Dr. Dağlı, Küresel Erişkin Tütün Araştırması 2016 yılı sonuçlarını, "Sonuçlar, ne yazık ki 2012'den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor." şeklinde değerlendirdi.
 20 Ağustos 2019 21:03
Yazdır
'2012'den bu yana tütün kontrolünde geriledik'

Sağlığa Evet Derneğinin yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Elif Dağlı Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol Merkezi ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle tütün kullanım sıklığını ölçmek için yapılan Küresel Erişkin Tütün Araştırması'nın, Türkiye'de 2008, 2012 ve 2016'da uygulandığını hatırlattı.

Dağlı, kamuoyu ve bilim dünyası tarafından 3 yıl beklenen 2016 yılı araştırma sonuçlarının açıklandığını aktararak, şöyle devam etti:

"Araştırmaların sonuçlarına göre Türkiye'de 2008 yılında erkeklerin yüzde 47,9'u, kadınların yüzde 15,2'si olmak üzere erişkin nüfusun yüzde 31,2'si tütün kullanmaktaydı. 2012'ye gelindiğinde ise erkeklerin yüzde 41,5'i, kadınların yüzde 13,1'i, toplamda ise erişkin nüfusun yüzde 27,1'i tütün ürünü kullanıyordu. Yani 2008- 2011 arasında uygulanan etkili tütün kontrol politikaları sayesinde geçen zaman içerisinde erişkin tütün kullanma oranını geriletmişti. Hatta her gün düzenli olarak sigara içenlerin oranı erkeklerde yüzde 37,3'e, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 23,8'e kadar düşürülmüştü. Söz konusu araştırma ne yazık ki 2012'den bu yana tütün kontrolünde gerilediğimizi kanıtlıyor. Araştırma verilerine göre, erişkin nüfusta tütün kullanma oranı erkeklerde yüzde 44,1, kadınlarda yüzde 19,2, toplam erişkin nüfusta ise yüzde 31,6'dır."

Araştırma sonuçlarını büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Ancak şaşırmıyoruz. Çünkü bu alanda yetkin olan sivil toplum örgütleri olarak son yıllarda her fırsatta Türkiye'nin tütün kontrol mücadelesinden vazgeçtiğini ve bu vazgeçişin yurttaşlar için ölüm ve hastalık anlamına geldiğini vurguluyorduk. Ne acı ki sözlerimiz, Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol Merkezinin ortak araştırmasıyla da doğrulanmıştır. Şimdi bir kez daha bu mücadeleye yeniden ve dünden daha kötü bir noktadan başlamak zorundayız. Kamu otoritesi, tütün kontrol mücadelesinde yetkin ve bilimsel liyakatle çalışan ve her zaman doğrudan yana taraf olan sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmayı ve mücadele etmeyi kabul etmelidir. Aksi halde kazanan tütün şirketleri olacaktır."

"Sigara bağımlılığının arttığı görülmektedir"

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek de 2016 itibarıyla Türkiye'de 19,2 milyon kişinin tütün ürünü kullandığını, araştırmanın işaret ettiği değerlerin hem 2012'de elde edilen başarıdan hem de 2008'deki durumdan daha kötü olduğunu belirtti.

Her gün düzenli sigara içenlerin oranının, araştırmaya göre arttığını dile getiren Elbek, şöyle devam etti:

"2012 yılında bu değerlerin sırasıyla yüzde 37,3 ve yüzde 23,8 olduğunu dikkate aldığımızda 2012'den sonra hem erkek hem de kadın cinsiyette anlamlı ölçüde sigara bağımlılığının artığı görülmektedir. Ortalama sigaraya başlama yaşında ise 2008 yılından sonra değişiklik olmamıştır. 2008-2016 arası dönemde yapılan bütün araştırmalarda 16-17 yaş arasında sigaraya başlandığı görülmektedir. Anlaşılan geçen 8 yıllık dönemde bu konuda da bir başarı sağlanamadığı görülmektedir.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak
20 Ağustos 2019 23:37		 Spor yapanlar performans uğruna 'ölümü hiçe sayıyor'
20 Ağustos 2019 20:58
Uykusuzluğa yatkın olanlarda kalp hastalığı riski artıyor
19 Ağustos 2019 23:00		 Hipertansiyon yaşı düştü
19 Ağustos 2019 20:14
Hava kirliliği günde 1 paket sigara kadar zarar veriyor
19 Ağustos 2019 10:49		 Tatil dönüşü 'uyku düzeni' uyarısı
18 Ağustos 2019 22:24
Hipertansiyon yaşı düştü
18 Ağustos 2019 18:43		 Sağlık Bakanlığından 'transit gemi sağlık resmi' düzenlemesi
17 Ağustos 2019 12:00
'Kanser tedavisinde alternatif ürünün faydasına dair bilimsel kanıt yok'
17 Ağustos 2019 10:53		 Okul stresi uyurgezer yapıyor
17 Ağustos 2019 07:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:41 - Kabine bugün toplanıyor07:31 - Soylu: Seçilen terörden muaf olmuyor07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın 2
gülümse 4
nasılsın diye soranı sorduğuna pişman etmek 1
ferdi kadıoğlu 1
40 yıllık türbenin gladyatör mezarı çıkması 3
Metinalkan 1
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 5
irem sak 1
sude 3
hükümetin memurlara zam teklifi 2
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam