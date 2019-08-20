TGS'den Falcao bilet görseline yalanlama
Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS), sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
|20 Ağustos 2019 21:08
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Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS), sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı. Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
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