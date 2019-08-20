Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Şurayı da biz yakalım' şakası başlarını ağrıttı
Muğla'da 30 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını çıktığında "Şurayı da biz yakalım" dedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı
|20 Ağustos 2019 21:33
|Yazdır
Muğla'nın Milas ilçesinde 30 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangını çıktığında "Şurayı da biz yakalım" diyen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Akgedik Barajı mevkisinde yangının başladığı 18 Ağustos'ta telefonla yangın ihbarında bulunan Ç.D'nin, yanında bulunan H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" dediğini belirleyen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yaptı.
112 Acil Çağrı Merkezi kayıtlarını inceleyen ekipler, Ç.D, H.R.Ç. ve M.B'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, Milas Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
H.R.Ç'nin, "Şurayı da biz yakalım" diyerek arkadaşlarına şaka yaptığını öne sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, Milas'ta iki gün önce çıkan yangın bugün söndürülmüş, 30 hektarlık alan zarar görmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
21 Ağustos 2019 07:10
|30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
21 Ağustos 2019 06:40
|Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın
20 Ağustos 2019 22:50
|Belediye Başkanının üzerine aracını sürdü
20 Ağustos 2019 22:43
|Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı
20 Ağustos 2019 22:37
|İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
20 Ağustos 2019 22:08
|Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı
20 Ağustos 2019 22:03
|Polisleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı
20 Ağustos 2019 19:53
|KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
20 Ağustos 2019 19:43
|Yunus ekibi park halindeki araca arkadan çarptı, iki polis yaralandı
20 Ağustos 2019 18:53