1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı'nın yapımı sürüyor
 20 Ağustos 2019 21:53
Yazdır
Türkiye'nin ikinci büyüğü! Yüzde 60'ı tamamlandı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı unvanını elde edecek Silvan Barajı'nın yapımı hızla sürüyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GAP'ın temel yatırımlarının başında sulama ve enerji projelerinin yer aldığını söyledi.

Bölgesel kalkınmayı hedefleyen Silvan Projesi'nin, 8 baraj ve 23 sulama tesisinden oluştuğunu belirten Aydın, projedeki Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklıdere Barajlarının tamamlanmasıyla 7 milyar 300 milyon metreküp suyun depolanacağını kaydetti.

Silvan Barajı'nın, Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük sulama barajı olacağını aktaran Aydın, bunların tamamlanmasıyla Diyarbakır'da yaklaşık 2 milyon 350 bin dekar arazinin suyla buluşturulacağını bildirdi.

- Günlük 10 bin metreküp dolgu yapılıyor

Genel Müdür Mevlüt Aydın, Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı unvanına sahip olacak Silvan Barajı'nda dolgu çalışmalarının hızla devam ettiğini vurguladı.

Baraja 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu yapılacağını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Barajda günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmaktadır. Baraj, 175,50 metre yüksekliği ve 8 milyon 743 bin metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Gövde kazıları büyük ölçüde tamamlanmış olup, gövde dolgusu imalatları devam etmektedir. 8 milyon 743 bin metreküplük gövde dolgusunda 6 milyon 170 bin metreküp dolgu imalatı tamamlandı. Barajda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı."

2020 yılı sonunda su tutulması hedeflenen Silvan Barajı göl alanının, bu tarihten itibaren yaklaşık 2,5 yıl içinde dolacağını aktaran Aydın, "2 milyon 350 bin dekar arazinin sulanacağı proje tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1,7 milyar lira katkı ve 300 bin kişiye de istihdam sağlayacak. Silvan Barajı'nın tamamlanmasıyla da GAP'ın bölge genelindeki sulama hedeflerine ulaşılacak." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Polis Akademisi Başkanlığında terfi töreni
20 Ağustos 2019 20:53		 Muş'ta toplantı ve göster 15 gün süreyle yasaklandı
20 Ağustos 2019 20:19
Pakistanlı mühendisler TUSAŞ'ta yaz stajına başladı
20 Ağustos 2019 19:18		 5 bin liralık otomobilin sürücüsüne 10 bin lira ceza
20 Ağustos 2019 13:54
Emniyet uyardı... Bu numaralar ararsa bilgilerinizi vermeyin
20 Ağustos 2019 13:14		 İlk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı
20 Ağustos 2019 07:00
Düğün konvoyunda drifte 5 bin lira ceza
19 Ağustos 2019 23:36		 Afgan cinayeti sonrası 73 Afgan sınır dışı edildi
19 Ağustos 2019 23:11
TİGEM'in safkan Arap tayları burada yetişiyor
19 Ağustos 2019 22:23		 ÜAK'tan adayların öğrenim bilgileri hakkında üniversitelere hatırlatma
19 Ağustos 2019 22:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin23:06 - 2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç olacak23:01 - 'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kanepede uyumak 1
müzik dinlemenin enstrümantal faydaları 2
sinema filmlerinin televizyona düşmesi 1
egemen bağış'ın prag büyükelçisi olması 1
ferdi kadıoğlu 1
portakalcicegi2017 4
zamanla yitirmek 3
gülümse 4
sıkıcısın 2
gider ayak 1
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam