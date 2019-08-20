Ankara'da 3.4 büyüğünde deprem
Edinilen son dakika bilgisine göre Ankara'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|20 Ağustos 2019 22:13
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Başkentte, merkez üssü Kahramankazan ilçesi olan 3.4 büyüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.11 sıralarında merkez üssü Kahramankazan olan 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yakın Sincan ve Etimesgut gibi ilçelerden de hissedildiği belirtildi.
Ankara'da sabah saat 05.00 sıralarında da merkez üssü Mamak ilçesi olan 3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.
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