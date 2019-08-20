1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti

Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.
 20 Ağustos 2019 22:30
Yazdır
Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ'de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman, istifa etti. Sarıduman bir dönem Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in siyasi danışmanlığını yapmıştı.

İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET SARIDUMAN KİMDİR?

27.01.1984 tarihinde İstanbul-Eyüp'te 4 erkek kardeşin 3.sü olarak dünyaya geldi. İlkokulu 'Dumlupınar İlkokulu'nda (İstanbul-GOP), Orta ve Lise eğitmini ise 'Özel Çınar Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren siyasete ilgi duydu. 2002 yılında AK Parti Büyükçekmece (İstanbul) İlçe Gençlik Kollarında siyasete ilk adımını attı ve 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçiminde saha çalışmalarına katıldı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, İl Üniversiteler Birimi Başkan Yardımcısı, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimi ve 21 Ekim 2007 Referandumunda AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı görevlerinde bulundu.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
21 Ağustos 2019 06:10		 Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
21 Ağustos 2019 02:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
21 Ağustos 2019 01:14		 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
21 Ağustos 2019 00:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
20 Ağustos 2019 23:43		 'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'
20 Ağustos 2019 23:01
'Kırsalda bitirdiğimiz MLKP ile Amerikalılar görüştü'
20 Ağustos 2019 22:23		 CHP'den Tank Palet Fabrikası için oturma eylemi
20 Ağustos 2019 21:48
TGS'den Falcao bilet görseline yalanlama
20 Ağustos 2019 21:08		 Bakan Pakdemirli: THK'nın uçakları hurda
20 Ağustos 2019 20:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Dicle'nin kuzuları yetim kaldı06:40 - 30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - 3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek02:54 - Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu02:32 - Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte01:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu01:12 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı00:07 - 21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
23:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü23:37 - Çağın kabus gibi hastalığı: Panik atak23:30 - Fazla kafein başınızı ağrıtabilir23:23 - Egzamayla 22 yıldır mücadele kadın, hastalığı yendi23:17 - Teknoloji alışverişinde satışlar yüzde 35 arttı23:11 - Kırtasiye ürünü alırken bunlara dikkat edin23:06 - 2 çocuk annesi, ameliyat edilmezse felç olacak23:01 - 'Yunanistan'ın kapattığı Türk okulu sayısı 65'e ulaştı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
3 HDP'li belediyeye kayyum atandı. Bu kararı;
ÇOK OKUNANLAR
Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu
Öğretim görevlilerinin (uygulamalı birim) görev tanımları belirlenmeli!
Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 9 asker gözaltına alındı
21 Ağustos 2019'dan önemli gündem başlıkları
30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu
3 büyükşehire huzur ve hizmet gelecek
Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Can sıkıntısına başlık açmak 1
türkülerle güne başlamak 2
Fer.ah 6
zamanla yitirmek 3
irem sak 1
sude 3
tavşanın dağa küsmesi ve sonuçları 5
Görmemezlikten gelmek 5
sözlükte tek başına canı sıkılmak 4
bakarız 2
SON İLANLAR
Zonguldak İl Özel İdaresi Geçici 2 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Siirt İl Özel İdaresi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Gördes Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Püraş İmar 2 İşçi Alacak
Erzurum Tekman Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Çankırı Yeşil Eldivan Madencilik 1 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 5 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam