Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ'de Genel Müdürlük yapan Ahmet Sarıduman, istifa etti. Sarıduman bir dönem Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in siyasi danışmanlığını yapmıştı.

İSTİFASINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Sarıduman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma -varsa- hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET SARIDUMAN KİMDİR?

27.01.1984 tarihinde İstanbul-Eyüp'te 4 erkek kardeşin 3.sü olarak dünyaya geldi. İlkokulu 'Dumlupınar İlkokulu'nda (İstanbul-GOP), Orta ve Lise eğitmini ise 'Özel Çınar Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında üniversite eğitimi için Ankara'ya yerleşti. Küçük yaşlardan itibaren siyasete ilgi duydu. 2002 yılında AK Parti Büyükçekmece (İstanbul) İlçe Gençlik Kollarında siyasete ilk adımını attı ve 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçiminde saha çalışmalarına katıldı. 28 Mart 2004 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, İl Üniversiteler Birimi Başkan Yardımcısı, 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçimi ve 21 Ekim 2007 Referandumunda AK Parti Çankaya İlçe Gençlik Kolları Başkanı, 29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı görevlerinde bulundu.