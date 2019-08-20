Belediye Başkanının üzerine aracını sürdü
|20 Ağustos 2019 22:43
|Yazdır
Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinin MHP'li Belediye Başkanı Ali Şık'ın üzerine, belediye başkan aday adayı araç sürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Yortan beldesinde 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den Belediye Başkanlığına seçilen Ali Şık'ın üzerine, MHP'den Yortan Belediye Başkanlığına aday adayı olan Ekrem Dereli tarafından araç sürüldü. Kendisini son anda kenara çeken Şık olaydan yara almadan kurtuldu. Olay sonrası Başkan Şık, Dereli'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Dereli ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, evime giderken Ekrem Dereli'nin üzerine araç sürdüğü ve ne için yaptığı anlayamadığını belirterek, "Bu tür şeylerin Yortan, Yenice ve Karabükümüzün huzurunu bozacak davranışlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok. Kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. Bu tür olayların olması üzücü" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dicle'nin kuzuları yetim kaldı
21 Ağustos 2019 07:10
|30 milyon TL çalan hırsız mahalle bekçisine yakalandı
21 Ağustos 2019 06:40
|Kahramanmaraş'ta muhtarlık binasında yangın
20 Ağustos 2019 22:50
|Düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 43 yaralı
20 Ağustos 2019 22:37
|İki köpeği traktör arkasına bağlayarak sürükledi
20 Ağustos 2019 22:08
|Gaziantep'te düğünde bıçaklı kavga: 9 yaralı
20 Ağustos 2019 22:03
|'Şurayı da biz yakalım' şakası başlarını ağrıttı
20 Ağustos 2019 21:33
|Polisleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 8 yaralı
20 Ağustos 2019 19:53
|KKTC'de çarşı iznine çıkan asker ölü bulundu
20 Ağustos 2019 19:43
|Yunus ekibi park halindeki araca arkadan çarptı, iki polis yaralandı
20 Ağustos 2019 18:53